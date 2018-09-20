В Мангистауской области за три дня ОПМ на профилактический учет поставили 29 проституток

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Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДВД Мангистауской области проверили банные комплексы, ночные клубы и съемные квартиры.



- На учет поставлены 29 женщин легкого поведения. По трем фактам ведется досудебное расследование по статье 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



Во время ОПМ, как сообщают в ведомстве, полицейские выявили девять правонарушений по статье 449 КоАП РК (приставание в общественных местах), пять случаев нарушения миграционного законодательства РК (статья 517 КоАП РК - Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).