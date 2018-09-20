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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 1270

В Мангистауской области за три дня ОПМ на профилактический учет поставили 29 проституток

Во время оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Стоп-трафик» выявлены три факта организации и содержания притонов. Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДВД Мангистауской области проверили банные комплексы, ночные клубы и съемные квартиры.

- На учет поставлены 29 женщин легкого поведения. По трем фактам ведется досудебное расследование по статье 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Во время ОПМ, как сообщают в ведомстве, полицейские выявили девять правонарушений по статье 449 КоАП РК (приставание в общественных местах), пять случаев нарушения миграционного законодательства РК (статья 517 КоАП РК - Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).


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Комментарии ( 3 )

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  • Abik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:43
Qazirgi tańda, túńgi kóbelekter kóshede júrmeıdi. Áleýmettik jeliden izdeń, qatyrasyńdar.
 
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 11:43
Проститутки- как грубо :) Девушки с пониженной социальной ответственностью.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 11:35
29 без хозных путан.теперь все посчитаны и учтены.надо их по налогам прогнать .пусть за свои услуги в казну платят.я вообше против таких услуг

29 без хозных путан.теперь все посчитаны и учтены.надо их по налогам прогнать .пусть за свои услуги в казну платят.я вообше против таких услуг
 
 

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