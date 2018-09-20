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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:48

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Первый этап учений «Батыс-2018» завершился в Мангистауской области

По итогам первой части стратегических командно-штабных учений отмечены соединения из Астаны, Семея, Аягоза и Актау. Об этом сообщает пресс-служба управления командующего войсками регионального командования «Запад».

Фото предоставили в пресс-службе РгК «Запад»
Батальонные и дивизионные колонны, как сообщили в пресс-службе РгК «Запад», совершили 300-километровый марш. Военнослужащие передвигались днем и ночью по трем подготовленным маршрутам.

- В ходе боевых учений выявлены неисправности двух танков и трех легко бронированных многоцелевых тягачей. Неполадки устранены ремонтными подразделениями, - сообщили в пресс-службе РгК «Запад».

Отмечены по итогам первого этапа учений десантно-штурмовой батальон из Астаны, разведывательный полк из Семея, танковый батальон из Аягоза, второй батальон морской пехоты и артиллерийский дивизион бригады морской пехоты из Актау.

- Данные подразделения на первом этапе стратегического командно-штабного учения «Батыс-2018» показали маршевую скорость выше установленных нормативов, - сообщили в пресс-службе РгК «Запад».



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