Первый этап учений «Батыс-2018» завершился в Мангистауской области

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Батальонные и дивизионные колонны, как сообщили в пресс-службе РгК «Запад», совершили 300-километровый марш. Военнослужащие передвигались днем и ночью по трем подготовленным маршрутам.- В ходе боевых учений выявлены неисправности двух танков и трех легко бронированных многоцелевых тягачей. Неполадки устранены ремонтными подразделениями, - сообщили в пресс-службе РгК «Запад».Отмечены по итогам первого этапа учений десантно-штурмовой батальон из Астаны, разведывательный полк из Семея, танковый батальон из Аягоза, второй батальон морской пехоты и артиллерийский дивизион бригады морской пехоты из Актау.- Данные подразделения на первом этапе стратегического командно-штабного учения «Батыс-2018» показали маршевую скорость выше установленных нормативов, - сообщили в пресс-службе РгК «Запад».