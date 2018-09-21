С Днем рождения, Актау!

Фото Рашида Исмагилова
Город, о котором пишем мы
Знойным летом, в холоде зимы,
Осенью дождливой и весной,
Унося читателя покой.
Город, полный жизни, новостей
Празднует свой славный юбилей.
Каждый житель в город свой влюблен,
То веселый он, то грустный он.
Жизнь в нем ежедневно бьет ключом.
Журналисты, встав к плечу плечом,
Неудобный задают вопрос,
Чтобы город поднимался, рос.
Городских касаются проблем
В поиске всегда важнейших тем...
И все это - от большой любви.
Расцветай, Актау, и живи!
Знойным летом, в холоде зимы,
Осенью дождливой и весной,
Унося читателя покой.
Город, полный жизни, новостей
Празднует свой славный юбилей.
Каждый житель в город свой влюблен,
То веселый он, то грустный он.
Жизнь в нем ежедневно бьет ключом.
Журналисты, встав к плечу плечом,
Неудобный задают вопрос,
Чтобы город поднимался, рос.
Городских касаются проблем
В поиске всегда важнейших тем...
И все это - от большой любви.
Расцветай, Актау, и живи!
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