С Днем рождения, Актау!

Город, о котором пишем мы

Знойным летом, в холоде зимы,

Осенью дождливой и весной,

Унося читателя покой.

Город, полный жизни, новостей

Празднует свой славный юбилей.

Каждый житель в город свой влюблен,

То веселый он, то грустный он.

Жизнь в нем ежедневно бьет ключом.

Журналисты, встав к плечу плечом,

Неудобный задают вопрос,

Чтобы город поднимался, рос.

Городских касаются проблем

В поиске всегда важнейших тем...

И все это - от большой любви.

Расцветай, Актау, и живи!







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