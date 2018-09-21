Участники экспедиции «От моря до моря» посетили Мангистау

Тузбаир

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Фото @photosafari.kz и @kazakhtourism_official

Кроме того, участники экспедиции посетили Долину шаров, провал Жыгылган и подземные мечети Султан-эпе и Шакпак-ата.Цель экспедиции – развитие внутреннего туризма и исследование объектов для разработки новых туристических маршрутов.- Экспедиция «От моря до моря» включает знакомство с природными и археологическими памятниками, расположенными на огромной территории между Аральским и Каспийским морями. В Кызылординской области участники экспедиции побывали на озере Камбаш и Аральском море. Далее они направились в поселок Бейнеу в Мангыстауской области, - сообщили в пресс-службе проекта.