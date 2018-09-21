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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 300

Участники экспедиции «От моря до моря» посетили Мангистау

Путешественники поделились фото и видео, снятым в местности Бозжира и Тузбаир.

Фото @photosafari.kz
Кроме того, участники экспедиции посетили Долину шаров, провал Жыгылган и подземные мечети Султан-эпе и Шакпак-ата.

Тузбаир


Цель экспедиции – развитие внутреннего туризма и исследование объектов для разработки новых туристических маршрутов.

- Экспедиция «От моря до моря» включает знакомство с природными и археологическими памятниками, расположенными на огромной территории между Аральским и Каспийским морями. В Кызылординской области участники экспедиции побывали на озере Камбаш и Аральском море. Далее они направились в поселок Бейнеу в Мангыстауской области, - сообщили в пресс-службе проекта.


Фото @photosafari.kz и @kazakhtourism_official


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