Продажи рубля в Мангистауской области снизились более чем на четыре процента

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Объем продаж рубля в обменных пунктах Мангистауской области снизился с 1,8 миллиарда тенге в июне до 1,7 миллиарда в июле, передает Ranking.kz.
За месяц объем нетто-продаж в обменниках республики снизился на 10,1 процента и составил по итогам июля 51,9 миллиарда тенге.
Среди регионов по объему нетто-продаж лидируют Западно-Казахстанская (7,5 миллиарда тенге), Восточно-Казахстанская (6,4 миллиарда тенге) и Костанайская (5,7 миллиарда тенге) области.
- Официальный обменный курс рубля в среднем за июль составил 5,5 тенге, что на 2,4 процента больше, чем в июне. Но уже в августе курс упал до 5,4 тенге за рубль (-1,3 процента), - сообщает Ranking.kz.
Курсы валют можно посмотреть здесь.
За месяц объем нетто-продаж в обменниках республики снизился на 10,1 процента и составил по итогам июля 51,9 миллиарда тенге.
Среди регионов по объему нетто-продаж лидируют Западно-Казахстанская (7,5 миллиарда тенге), Восточно-Казахстанская (6,4 миллиарда тенге) и Костанайская (5,7 миллиарда тенге) области.
- Официальный обменный курс рубля в среднем за июль составил 5,5 тенге, что на 2,4 процента больше, чем в июне. Но уже в августе курс упал до 5,4 тенге за рубль (-1,3 процента), - сообщает Ranking.kz.
Курсы валют можно посмотреть здесь.
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