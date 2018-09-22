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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 08:01

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Продажи рубля в Мангистауской области снизились более чем на четыре процента

Доля Мангистауской области по нетто-продажам российского рубля в республике составила 3,3 процента. Об этом сообщает аналитический портал Ranking.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Объем продаж рубля в обменных пунктах Мангистауской области снизился с 1,8 миллиарда тенге в июне до 1,7 миллиарда в июле, передает Ranking.kz.

За месяц объем нетто-продаж в обменниках республики снизился на 10,1 процента и составил по итогам июля 51,9 миллиарда тенге.

Среди регионов по объему нетто-продаж лидируют Западно-Казахстанская (7,5 миллиарда тенге), Восточно-Казахстанская (6,4 миллиарда тенге) и Костанайская (5,7 миллиарда тенге) области.

Продажи рубля в Мангистауской области снизились более чем на четыре процента


- Официальный обменный курс рубля в среднем за июль составил 5,5 тенге, что на 2,4 процента больше, чем в июне. Но уже в августе курс упал до 5,4 тенге за рубль (-1,3 процента), - сообщает Ranking.kz.

Продажи рубля в Мангистауской области снизились более чем на четыре процента


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