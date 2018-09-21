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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 221

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 22 и 23 сентября.

Фото из архива Lada.kz
День рождения «PRESTIGE»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 22 сентября, жителей и гостей Актау компания «PRESTIGE» приглашает на свой День рождения. Приходите нас поздравить и вместе с нами отметить этот день! Гостей ждут конкурсы, сюрпризы и подарки, а также подведение итогов конкурса «Мой уютный дом»! Начало в 10:00. Место проведения: 31А микрорайон, мебельный центр «PRESTIGE».

Концерт группы «TODAY»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 23 сентября, на сцене культурно-досугового комплекса имени Абая пройдет концерт группы «TODAY». Начало в 20:00. Вход платный.

Экскурсии
Поездка в Сауру


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 23 сентября, жителей Актау приглашают на экскурсию в ущелье Саура. Стоимость поездки на одного человека - 4900 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» 22 сентября приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 22 сентября, пройдет мастер-класс по лепке. Вход платный. Место проведения: художественная студия «Suret» в 11 микрорайоне. Запись по телефонам: 8(707)330-32-42, 8(707)200-85-50.

Зажигательная шоу-программа в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» 22 сентября пройдет зажигательное шоу с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Проклятие монахини»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

«Простая просьба»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает... Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

«Храброе сердце. Заговор в королевстве»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе со своими друзьями: придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.

«Агент Джонни Инглиш 3.0»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш – боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

«Время стойких (Кокпар)»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Максата, талантливого игрока Кокпар, выступающего в составе команды «Жалын», жесткого и неоднократного чемпиона страны, выгоняют из команды после поражения в важной игре. Вернувшись на малую родину, Максат узнает, что его село в опасности, и единственный верный способ спасти свой край - это вновь собрать команду из сельчан и выступить на Кубке Первенства по Кокпар.

«Бои без правил»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Молодой британец Билли Мур попадает в самую страшную тюрьму Таиланда, где проводятся смертельные бои без правил между самыми жестокими преступниками. Чтобы выжить, Билли должен принять в них участие и выиграть.

«Талан»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В жанре социальной драмы история рассказывает о том, как формируется личность главного героя Тагая. События разворачиваются в тридцатые годы прошлого века. Двое мальчиков остаются сиротами, и как сложится их судьба - покажет время. Но, встреча друзей через несколько лет будет неожиданной для обоих. Это миф о цене, которую человек должен был заплатить за выживание в период военной диктатуры.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 Лиана.


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