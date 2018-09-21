Как провести ближайшие выходные в Актау

День рождения «PRESTIGE»

Концерт группы «TODAY»

Экскурсии

Поездка в Сауру

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке



Зажигательная шоу-программа в «Атлантиде»

Для любителей кино

«Проклятие монахини»

«Простая просьба»

«Храброе сердце. Заговор в королевстве»

«Агент Джонни Инглиш 3.0»

«Время стойких (Кокпар)»

«Бои без правил»

«Талан»

В субботу, 22 сентября, жителей и гостей Актау компания «PRESTIGE» приглашает на свой День рождения. Приходите нас поздравить и вместе с нами отметить этот день! Гостей ждут конкурсы, сюрпризы и подарки, а также подведение итогов конкурса «Мой уютный дом»! Начало в 10:00. Место проведения: 31А микрорайон, мебельный центр «PRESTIGE».В воскресенье, 23 сентября, на сцене культурно-досугового комплекса имени Абая пройдет концерт группы «TODAY». Начало в 20:00. Вход платный.В воскресенье, 23 сентября, жителей Актау приглашают на экскурсию в ущелье Саура. Стоимость поездки на одного человека - 4900 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Семейный центр «Апельсинка» 22 сентября приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В субботу, 22 сентября, пройдет мастер-класс по лепке. Вход платный. Место проведения: художественная студия «Suret» в 11 микрорайоне. Запись по телефонам: 8(707)330-32-42, 8(707)200-85-50.В семейном развлекательном центре «Атлантида» 22 сентября пройдет зажигательное шоу с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает... Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе со своими друзьями: придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш – боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.Максата, талантливого игрока Кокпар, выступающего в составе команды «Жалын», жесткого и неоднократного чемпиона страны, выгоняют из команды после поражения в важной игре. Вернувшись на малую родину, Максат узнает, что его село в опасности, и единственный верный способ спасти свой край - это вновь собрать команду из сельчан и выступить на Кубке Первенства по Кокпар.Молодой британец Билли Мур попадает в самую страшную тюрьму Таиланда, где проводятся смертельные бои без правил между самыми жестокими преступниками. Чтобы выжить, Билли должен принять в них участие и выиграть.В жанре социальной драмы история рассказывает о том, как формируется личность главного героя Тагая. События разворачиваются в тридцатые годы прошлого века. Двое мальчиков остаются сиротами, и как сложится их судьба - покажет время. Но, встреча друзей через несколько лет будет неожиданной для обоих. Это миф о цене, которую человек должен был заплатить за выживание в период военной диктатуры.