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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:31

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Мангистауские врачи обсудили сотрудничество с корейскими коллегами

По приглашению Болатбека Каюпова, директора Мангистауской областной больницы (МОБ), в Актау побывал профессор Кван-Вунг Ли, ведущий хирург-трансплантолог SNUH. Между МОБ и SNUH достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве.

Г-н Кван-Вунг Ли и Б. Каюпов. Фото автора
Профессор Кван-Вунг Ли ознакомился с возможностями областной больницы, с объемом работ, выполняемых местными специалистами, осмотрел операционный блок, медицинское оборудование.

По словам Болатбека Каюпова, ожидается подписание меморандума между МОБ и SNUH, который позволит выполнять серьезные операции на печени и другие жизненно важные органы, организовать диагностический центр совместно с южно-корейскими специалистами на базе областной больницы по их стандартам и технологиям.

Кван-Вунг Ли является вице-президентом SNUH по глобальному развитию и планированию, руководителем международного отдела SNUH, руководителем отделения гепатобилиарной хирургии.

С 2013 года профессор провел в Казахстане более 30 родственных трансплантаций печени. В SNUH прошли обучение свыше 40 врачей из Казахстана. В их числе и Болатбек Каюпов, который совместно с Кван-Вунг Ли выполнил порядка 20 трансплантаций.

Меморандумы о сотрудничестве SNUH уже заключил с Национальным научным медицинским центром, Национальным научным центром онкологии и трансплантологии, институтом им.Сызганова.
В Актобе начато строительство диагностического центра по южно-корейской модели.

- Планируется, что наши врачи будут обучаться в Южной Корее у профессора. Это важно не только для больницы, но и для населения области в плане улучшения качества предоставляемых услуг. В настоящее время по механизму ГЧП мы рассматриваем несколько предложений по развитию высокотехнологичных медицинских услуг на базе нашей больницы, - отметил Болатбек Каюпов.


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