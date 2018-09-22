Мангистауские врачи обсудили сотрудничество с корейскими коллегами

Г-н Кван-Вунг Ли и Б. Каюпов. Фото автора

Профессор Кван-Вунг Ли ознакомился с возможностями областной больницы, с объемом работ, выполняемых местными специалистами, осмотрел операционный блок, медицинское оборудование.



По словам Болатбека Каюпова, ожидается подписание меморандума между МОБ и SNUH, который позволит выполнять серьезные операции на печени и другие жизненно важные органы, организовать диагностический центр совместно с южно-корейскими специалистами на базе областной больницы по их стандартам и технологиям.



Кван-Вунг Ли является вице-президентом SNUH по глобальному развитию и планированию, руководителем международного отдела SNUH, руководителем отделения гепатобилиарной хирургии.



С 2013 года профессор провел в Казахстане более 30 родственных трансплантаций печени. В SNUH прошли обучение свыше 40 врачей из Казахстана. В их числе и Болатбек Каюпов, который совместно с Кван-Вунг Ли выполнил порядка 20 трансплантаций.



Меморандумы о сотрудничестве SNUH уже заключил с Национальным научным медицинским центром, Национальным научным центром онкологии и трансплантологии, институтом им.Сызганова.

В Актобе начато строительство диагностического центра по южно-корейской модели.



- Планируется, что наши врачи будут обучаться в Южной Корее у профессора. Это важно не только для больницы, но и для населения области в плане улучшения качества предоставляемых услуг. В настоящее время по механизму ГЧП мы рассматриваем несколько предложений по развитию высокотехнологичных медицинских услуг на базе нашей больницы, - отметил Болатбек Каюпов.