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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:09

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В Актау очередникам вручили ключи от 478 квартир

В Актау очередникам вручили ключи от 161 однокомнатной квартир, 237 двухкомнатных и 80 трехкомнатных. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Вручение ключей новоселам Актау
Вручение квартир состоялось 21 сентября. Квартиры были построены в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Жилье, как сообщила пресс-служба акима Мангистауской области, полностью готово к заселению, к домам подведены необходимые коммуникации, а в квартирах установлены газовые плиты и сантехника.

- Квартиры в чистовой отделке в новых многоэтажных домах 32А микрорайона общей площадью 26 122,4 квадратных метра, введены в эксплуатацию в рамках направления «Аренда с выкупом» программы «Нұрлы жер». На сегодняшний день в арендных квартирах с последующим выкупом проживает порядка 50 тысяч человек. В Актау с начала реализации направления было введено 986 квартир арендного жилья общей площадью 56 664,9 квадратных метра. В стране – 17 694 квартир или более одного миллиона квадратного метра жилья, - сообщила пресс-служба акима области.

Новоселов поздравил Руслан Каким, заместитель председателя правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

- В рамках программы «Нұрлы жер» планируется построить около 1,5 миллиона жилых домов по всему Казахстану. К этому жилью предъявляются высокие требования по качеству строительства, экологичности и энергоэффективности. В этой связи правительство и местные исполнительные органы несут большую ответственность за оперативное и эффективное обеспечение населения жильем. Как и по всей республике, в Актау сейчас ведется активная работа в этом направлении. Строительство новых микрорайонов, возведение домов со всей инфраструктурой — все это является результатом запланированной работы, направленной на развитие социального потенциала общества, - отметил Руслан Каким.

Также он отметил, что приоритетным данное направление является для льготных категорий населения: многодетных и малоимущих семей.

- У нас пятеро детей, подросткам нужно личное пространство, чтобы учиться, развиваться, заниматься своими интересами. Очень много лет мы жили в небольшом съемном жилье. Не описать словами, насколько мы счастливы, что теперь у нас будет своя просторная трехкомнатная квартира, - отметила Шырын Ержанова, получившая квартиру.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области


В Актау очередникам вручили ключи от 478 квартир
В Актау очередникам вручили ключи от 478 квартир
В Актау очередникам вручили ключи от 478 квартир
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