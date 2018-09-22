Жителей Актау пригласили отпраздновать День города в компании собак

Иллюстративное фото

Мероприятие пройдет 22 сентября с 17:00 до 19:00 в парке «Ак Бота». В нем примут участие владельцы собак со своими питомцами таких пород, как таксы, бассет хаунд, кавказская овчарка, ротвейлер и чихуа-хуа.



- Мы хотим отметить День города, чтобы детки больше знали о собаках и могли пообщаться с четвероногими нашими друзьями. Все собаки подобраны не агрессивные к людям, добрые и воспитанные. Также мы купили небольшие подарки для проведения развлекательных конкурсов и планируем также организовать конкурс рисунка на асфальте, поэтому приглашаем всех желающих разделить с нами это прекрасное торжество, - отметила Ирина Максимова, кинолог.



Фото из архива "Лады"