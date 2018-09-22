«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 22 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 352.54 KZT
  • €1 = 415.15 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:57

Просмотров: 359

Жителей Актау пригласили отпраздновать День города в компании собак

В парке «Ак Бота» пройдет празднование Дня рождения Актау с участием кинологического и фелинологического клуба «Сириус». Жителей Актау с детьми приглашают посетить мероприятие и познакомиться с различными породами собак.

Иллюстративное фото
Мероприятие пройдет 22 сентября с 17:00 до 19:00 в парке «Ак Бота». В нем примут участие владельцы собак со своими питомцами таких пород, как таксы, бассет хаунд, кавказская овчарка, ротвейлер и чихуа-хуа.

- Мы хотим отметить День города, чтобы детки больше знали о собаках и могли пообщаться с четвероногими нашими друзьями. Все собаки подобраны не агрессивные к людям, добрые и воспитанные. Также мы купили небольшие подарки для проведения развлекательных конкурсов и планируем также организовать конкурс рисунка на асфальте, поэтому приглашаем всех желающих разделить с нами это прекрасное торжество, - отметила Ирина Максимова, кинолог.

Фото из архива "Лады"


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика