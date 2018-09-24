Какие жалобы в адрес врачей чаще всего поступают от жителей Мангистауской области

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За восемь месяцев 2018 года зарегистрировано 100 обращений граждан. По четырем из них, как сообщила Марияш Нургазыева, проверки приостановлены по встречному заявлению граждан, восемь переадресованы в другие ведомства, по 34 даны разъяснения.



По телефону за восемь месяцев 2018 года поступило 19 обращений. В семи случаях вопросы решены в пользу пациента.



- Жалобы чаще поступают от жителей Жанаозена и Мунайлинского района. Основной причиной обращений граждан остается неудовлетворенность качеством лечения и диагностики. Второе место занимают жалобы по вопросам соблюдения этики. В сравнении с прошлым годом увеличилось число обращений по вопросам лекарственного обеспечения, - сообщила Марияш Нургазыева.



Жалобы, как отметила руководитель отдела контроля за медицинской деятельностью ДООЗ, поступают, в основном, из-за:



- неумения выслушать пациента;



- непризнания и обсуждения совершенных медицинскими работниками ошибок;



- отсутствия разъяснения состояния пациента;



- невнимательности медицинских работников.



- Основными нарушениями, которые выявлены в ходе рассмотрения жалоб на медицинские учреждения области, стали несоблюдение протоколов диагностики, лечения и правил ведения медицинской документации и неадекватная оценка физического состояния пациента, - сообщила Марияш Нургазыева.



По результатам проверки частных кабинетов, как рассказала руководитель отдела контроля за медицинской деятельностью, выявлены факты нарушений по части 1 статьи 80 КоАП РК (Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи) и части 1 статьи 424 КоАП РК (Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность). Наложены штрафы общей суммой 96 200 тенге.



Обратиться с жалобами пациенты могут по телефону доверия 607436, 8 705 337 5405 и на Whatsapp 8 771 602 0397.