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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:09

Просмотров: 652

Какие жалобы в адрес врачей чаще всего поступают от жителей Мангистауской области

О числе обращений и поводах для жалоб рассказала Марияш Нургазыева, руководитель отдела контроля за медицинской деятельностью департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) Мангистауской области.

Фото с сайта pixabay.com
За восемь месяцев 2018 года зарегистрировано 100 обращений граждан. По четырем из них, как сообщила Марияш Нургазыева, проверки приостановлены по встречному заявлению граждан, восемь переадресованы в другие ведомства, по 34 даны разъяснения.

По телефону за восемь месяцев 2018 года поступило 19 обращений. В семи случаях вопросы решены в пользу пациента.

- Жалобы чаще поступают от жителей Жанаозена и Мунайлинского района. Основной причиной обращений граждан остается неудовлетворенность качеством лечения и диагностики. Второе место занимают жалобы по вопросам соблюдения этики. В сравнении с прошлым годом увеличилось число обращений по вопросам лекарственного обеспечения, - сообщила Марияш Нургазыева.

Жалобы, как отметила руководитель отдела контроля за медицинской деятельностью ДООЗ, поступают, в основном, из-за:

- неумения выслушать пациента;

- непризнания и обсуждения совершенных медицинскими работниками ошибок;

- отсутствия разъяснения состояния пациента;

- невнимательности медицинских работников.

- Основными нарушениями, которые выявлены в ходе рассмотрения жалоб на медицинские учреждения области, стали несоблюдение протоколов диагностики, лечения и правил ведения медицинской документации и неадекватная оценка физического состояния пациента, - сообщила Марияш Нургазыева.

По результатам проверки частных кабинетов, как рассказала руководитель отдела контроля за медицинской деятельностью, выявлены факты нарушений по части 1 статьи 80 КоАП РК (Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи) и части 1 статьи 424 КоАП РК (Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность). Наложены штрафы общей суммой 96 200 тенге.

Обратиться с жалобами пациенты могут по телефону доверия 607436, 8 705 337 5405 и на Whatsapp 8 771 602 0397.


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Комментарии ( 3 )

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Kostyan (Посетители) Сегодня, 16:31
Даже загуглить им не посилам
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 16:19
Цитата: Штирлиц
Причина - не смогли установить диагноз

ну сейчас там гугл в каждом кабинете, теперь установят.
 
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  • Kostyan
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 15:50
Жалоб у меня нет... Ибо последние 9 лет даже опасаюсь туда близко подходить. Хватило, что за малым в морг не отправили в 2009 году. Причина - не смогли установить диагноз. При этом в "Нейроне" диагноз определили за 10 минут и приступили к лечению. Потому в состоянии писать этот комментарий.
 
 

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