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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 1242

Руководитель управления внутренней политики Мангистауской области покинул свой пост

Курманбек Жумагали покинул должность руководителя управления внутренней политики Мангистауской области по собственному желанию.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Курманбек Жумагали проработал руководителем управления внутренней политики Мангистауской области 10 месяцев.

В настоящее время обязанности руководителя исполняет заместитель главы управления Жансая Исмагулова.

Для справки:

Курманбек Жумагали родился 27 августа 1985 года.

В 2008 году окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности «Журналист»;
С 2004 по 2007 годы - редактор, ведущий программы на РТРК «Казахстан»;
С 2007 по 2013 годы - продюсер дирекции информационных программ, ведущий итоговых новостей АО «Агентство «Хабар»;
С 2013 по 2014 годы - руководитель пресс-службы, советник акима Карагандинской области;
С 2014 по 2015 годы - директор дирекции информационно-аналитических программ, ведущий ток-шоу «Сенбілік кездесу» на телеканале «Қазақстан»; 
2015 год - директор департамента по развитию регионов АО РТРК «Казахстан»;
2016 год - директор ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана»;
2017 год - первый заместитель генерального директора АО ТК «Алматы»;
С мая по декабрь 2017 года - заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области.


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Комментарии ( 3 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 17:01
Значок нуротана можно было бы и не снимать.
Без такой партии, так быстро бы не вырос.
 
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  • OpOp
 Ариель (Посетители) Сегодня, 15:53
Цитата: Lady_M
ведущего новостей в советники акима...


Ведущие новостей, между прочим, это передовая журналистики. Но не об этом...

Меня больше порадовало то, что образование человек получил через год после того, как уже был "продюсером" и "редактором" (в 19 лет!). lol Для карьеры диплом штука нужная - понимаю, понимаю. А в бизнес, видимо, не захотел. Гордость родителей и их надежда. bravo

И да, - "внутренняя политика" это активный живой процесс. Народ должен собираться, обсуждать проблемы города, должны проводиться местные социологические опросы, эксперименты, если хотите, по результатам которых должны приниматься правила и законы. Я такого в городе не замечал что-то. Скорее данные должности призваны к тому, что бы просто "быть" и сдерживать эту самую внутреннюю политику.

Живой пример: большинство (как мне кажется), хотя я к этой группе и не отношусь, - не хотят на набережной проката лисопедов машинок и прочего. Но решает не политика и не народ, а бабло.
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 15:34
интересная биография, в 28 лет от ведущего новостей в советники акима...
 
 

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