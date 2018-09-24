Руководитель управления внутренней политики Мангистауской области покинул свой пост

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Курманбек Жумагали проработал руководителем управления внутренней политики Мангистауской области 10 месяцев.
В настоящее время обязанности руководителя исполняет заместитель главы управления Жансая Исмагулова.
Для справки:
Курманбек Жумагали родился 27 августа 1985 года.
В 2008 году окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности «Журналист»;
С 2004 по 2007 годы - редактор, ведущий программы на РТРК «Казахстан»;
С 2007 по 2013 годы - продюсер дирекции информационных программ, ведущий итоговых новостей АО «Агентство «Хабар»;
С 2013 по 2014 годы - руководитель пресс-службы, советник акима Карагандинской области;
С 2014 по 2015 годы - директор дирекции информационно-аналитических программ, ведущий ток-шоу «Сенбілік кездесу» на телеканале «Қазақстан»;
2015 год - директор департамента по развитию регионов АО РТРК «Казахстан»;
2016 год - директор ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана»;
2017 год - первый заместитель генерального директора АО ТК «Алматы»;
С мая по декабрь 2017 года - заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области.
В настоящее время обязанности руководителя исполняет заместитель главы управления Жансая Исмагулова.
Для справки:
Курманбек Жумагали родился 27 августа 1985 года.
В 2008 году окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности «Журналист»;
С 2004 по 2007 годы - редактор, ведущий программы на РТРК «Казахстан»;
С 2007 по 2013 годы - продюсер дирекции информационных программ, ведущий итоговых новостей АО «Агентство «Хабар»;
С 2013 по 2014 годы - руководитель пресс-службы, советник акима Карагандинской области;
С 2014 по 2015 годы - директор дирекции информационно-аналитических программ, ведущий ток-шоу «Сенбілік кездесу» на телеканале «Қазақстан»;
2015 год - директор департамента по развитию регионов АО РТРК «Казахстан»;
2016 год - директор ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана»;
2017 год - первый заместитель генерального директора АО ТК «Алматы»;
С мая по декабрь 2017 года - заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области.