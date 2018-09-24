Студенты Yessenov University провели флешмоб в Актау

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Студенты специальности «Юриспруденция» факультета «Бизнес и право» Yessenov University провели флешмоб. Учащиеся составили эмблему университета и фразу «Рухани жаңғыру».
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