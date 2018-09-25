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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 1499

Светодиодная арка украсит набережную Актау

Конструкция заработает в течение двух недель. Об этом акимат Актау сообщил в Instagram.

Фото со страницы городского акимата в Instagram
На набережной 14 микрорайона устанавливают 60-метровую светодиодную арку. Ширина туннеля составит 6,5 метра, высота - 5,2 метра.

- Для эффекта «игры света» задействовано 37 500 светодиодных rgb-ламп. Из местного бюджета выделено более 23 миллионов тенге, - сообщили в городском акимате.

Напомним, ранее в Актау установили светодиодное освещение на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.


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Комментарии ( 17 )

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синдбад (Посетители) Сегодня, 15:14
Аппетит приходит во время еды.Эти тв..ри никогда не нажрутся.Им до фени чужие дети,больные и прочие проблемы города,главное пустить пыль в глаза,за немалое бабло.
 
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Akosha (Посетители) Сегодня, 15:09
масқарааа..менің тек жәй ғана жанып тұрған арканың астынан жүріп өтуім 23 миллион дей ме? неге сонша қымбат? осындай қымбат дүниеге бюджеттен ақша құрту не үшін қажет? оқып отырып ұялып кеткенім ай..
 
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Ариель (Посетители) Сегодня, 15:04
Что то перегибы с набережными. Спору нет, дело нужное, но кроме набережных ведь есть и весь остальной Актау...
 
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  • Akosha
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:56
На набережной 14 микрорайона устанавливают 60-метровую светодиодную арку.

Зачем она там? Поставьте её от флагштока и до входа в облакимат! Там ей место! Радуйтесь "игрой света" из 37 500 светодиодных rgb-ламп. И не бесите народ потраченными впустую 23 млн.тенге.Других забот нет в городе?
 
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  • Akosha
 Ян (Посетители) Сегодня, 14:51
Цитата: Jack
23 миллиона. Класс! На тротуар для малышей возле школы в 6 мкр денег много лет найти не могут,

23 ляма просто класс согласен,а дорогу в 15-37 и 39 не могут сделать 27 лет,зато разрешения выписывают своим на порубку деревьев для расширения балкона. Тотальное воровство идёт моё мнение и никому на верху нет дела.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 14:50
Всё пилим и пилим,пилим и
пилим,никак не распилим,масть пошла,аппетит приходит во время еды.
 
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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 13:48
Лучше бы в этом месте проход расширили.
 
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  • Ян
  • Akosha
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:46
23 ляма Карл!!!! за эти деньги можно 2-3 пирса сделать!!! Город чудес!
 
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  • Akosha
 motor (Посетители) Сегодня, 13:42
Ну зачем такая безвкусица, лучше деньги на закупку матрацев в больницы дайте, кондеры установили в детскую инф. больницу что ли?
 
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  • синдбад
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 13:12
на всякие Новогодние украшения, подсветки выделяют каждый год по 14-17 млн.тенге НА ВЕСЬ ГОРОД!!!!!!!а тут несколько метров светящейся ленты -больше 20 млн.ЭТО ЧТО ТАКОЕ? А, аппетиты возросли у некоторых говорите.... uhmylka
 
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