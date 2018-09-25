Светодиодная арка украсит набережную Актау

Фото со страницы городского акимата в Instagram
На набережной 14 микрорайона устанавливают 60-метровую светодиодную арку. Ширина туннеля составит 6,5 метра, высота - 5,2 метра.
- Для эффекта «игры света» задействовано 37 500 светодиодных rgb-ламп. Из местного бюджета выделено более 23 миллионов тенге, - сообщили в городском акимате.
Напомним, ранее в Актау установили светодиодное освещение на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.
- Для эффекта «игры света» задействовано 37 500 светодиодных rgb-ламп. Из местного бюджета выделено более 23 миллионов тенге, - сообщили в городском акимате.
Напомним, ранее в Актау установили светодиодное освещение на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.