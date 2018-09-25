Прицелы вместо ячменя: В Мангистауской области за попытку нелегальной транспортировки военной техники осудили гражданина Азербайджана

Из зала суда. Фото автора

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда признала гражданина соседней республики Г.А. виновным по части 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), пункту 4 части 2 статьи 286 (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по части 3 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта) Уголовного кодекса РК.



- Приговором судебной коллегии гражданин Г.А. признан виновным в том, что он в группе лиц по предварительному сговору с целью незаконного перемещения военной техники в Исламскую Республику Иран совершил покушение на нелегальную транспортировку. Кроме того, он признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта психотропного вещества. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев. Г.А. взят под стражу в зале суда, - сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.



О том, что два военных прицела планируется перевезти из Актау в соседнюю страну, в департамент комитета национальной безопасности РК по Мангистауской области сообщил гражданин Ирана С.Х. Именно к нему за помощью в транспортировке грузов обратился подсудимый и гражданин Украины Ф.С.



- В департамент комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области 27 декабря 2017 года обратился гражданин Ирана С.Х. с заявлением о том, что, возможно, совершается преступление с его участием. Заявление гражданина зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. Он принес с собой два черных деревянных ящика и пояснил, что в начале декабря 2017 года к нему обратились два гражданина: Г. А. и Ф.С., с предложением организовать доставку товара. На тот момент они не обсуждали, что это за товар. После чего гражданин Ирана пригласил их домой, где они обговорили детали отправки в Иран якобы мяса и ячменя. В ходе беседы Г.А. и Ф.С. пояснили, что им необходимо отправить некое изделие, и показали фотографии. Через несколько дней они организовали встречу с С.Х. в одном из городских кафе, где последний записывал все разговоры на диктофон. На записи говорится об отправке зенитных прицелов 1ПЗ-3. При обращении гражданин Ирана сообщил, что со стороны данных граждан в его адрес последовали угрозы и давление, в связи с чем он и решил обратиться за помощью, - рассказал Азамат Баккараев, следователь по данному делу.



Детали транспортировки груза, по материалам дела, стороны обсуждали в аудиосообщениях, отправленных по WhatsApp, подлинность которых позднее потдвердила фонографическая экспертиза.



- В аудиосообщениях демонстрировалась заинтересованность гражданина Азербайджана в отправке этих товаров в Иран. Груз доставлен в Актау 12 декабря 2017 года. Стороны договорились, что за каждый ящик выплатят гражданину Ирана по 500 долларов. Через третье лицо 15 декабря ему передали 1000 долларов, - сообщил следователь.



В ходе досудебного расселедования задержанный признался в том, что в конце ноября он нашел продавца изделий и приобрел их.



- Сделку они осуществили в Костанае и должны были доставить груз в Иран через Актау. Подсудимый должен был лично довести дело до конца, в связи с чем 1 февраля он прилетел в Актау, где и был задержан, - сообщил следователь.



Оба прицела, по заключению военно-технического исследования, признаны изделиями военного назначения, которые не могут находиться в свободной продаже и пользовании.



Супруга осужденного Эмилия уверена, что ее мужа подставили. Она настаивает на том, что супруг приобретал в Казахстане запчасти для трактора.



- Мой муж - сотрудник логистической компании Trade Import, которой в конце прошлого года поступил заказ на переправку тракторной техники из Казахстана в Иран. Договорившись с партнером о сделке по купле-продаже тракторной техники, он уехал в Костанай. Там прошли стандартные процедуры: поездка на склад, проверка наличия и качества заказанного оборудования, предоплата. Показания продавца о том, какую именно технику должен был переправить в Иран мой муж, в деле тоже есть, - рассказала жена подсудимого.



Продавец, как сообщила Эмилия, не смог сам заняться отправкой техники в Иран.



- Он посоветовал найти мужу логиста в Актау, ведь оборудование достаточно громоздкое и переправляется морским путем. Муж приехал в Актау, куда одновременно с ним из Баку прилетел его коллега Ф.С., который и посоветовал ему обратиться к С.Х, который давно занимается такими поставками. Он гражданин Ирана, и это – немаловажный нюанс. Он договорился с ним о получении товара из Костаная и отправке в Иран, за что заплатил ему 4000 долларов. Муж вернулся в Баку. С.Х. получил товар из Костаная, но тянул с доставкой в Иран. Муж решает ехать в Актау, чтобы выяснить причины на месте. Он позвонил С.Х., но тот оказался больным и предложил приехать к нему домой. Муж поехал. Встретив его, С.Х. попросил принести сумку из другой комнаты. Когда муж передавал сумку, С.Х. протянул ему 1000 долларов со словами: «Забирай свои деньги и свой товар». Муж только успел сказать, что это не его товар и не та сумма, как в квартиру вошли люди в форме и задержали его. Спустя три дня в вещах мужа, которые он оставил в хостеле, нашли наркотики. И это несмотря на то, что сумка мужа была не в его номере, что он никогда не употреблял наркотики, несмотря на отсутствие каких-либо отпечатков пальцев мужа на пакете с этим наркотическим веществом, - рассказала супруга осужденного.



Не согласен с приговором и адвокат Александр Махлов.



- Есть понятие «качество досудебного расследования уголовных дел» и конституционный принцип «презумпции невиновности», по которому все сомнения, возникающие в ходе рассмотрения дела в суде, должны толковаться в пользу подсудимого. А.Г. обвиняется в покушении на контрабанду ограниченных к обращению предметов. Так вот, во-первых, это обвинение необоснованно, потому что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие намерение моего подзащитного совершить преступление именно в группе лиц. Из четырех человек, которые, по мнению следствия, входили в состав так называемой группы, двое не допрошены в ходе следствия. Таким образом, обвинение моего подзащитного строилось на неподтвержденных показаниях одного человека, у которого, кстати, ранее уже были серьезные проблемы с законом. Из его показаний в ходе расследования и в судебном заседании следует, что он активно принимал участие в попытках переправки груза. А потом обиделся (или по каким-либо другим причинам), обратился в правоохранительные органы. Во-вторых, суду не представлены доказательства того, каким образом мой подзащитный намеревался практически совершить контрабанду (а эти способы четко указаны в законе об ответственности за контрабанду). Органы следствия не представили суду законодательного обоснования о запрете перемещения того оборудования, о котором говорится в уголовном деле. В то же время оборудование, которое якобы собирался перевезти через границу А. Г., не имеет законодательного запрета на вывоз. Кроме того, в интернете продажа этого оборудования свободно рекламируется и имеет свой товарный код для оформления таможенных документов. Таким образом, можно утверждать, что доводы обвинения необоснованны. Я уже не говорю об имеющих место процессуальных нарушениях, ущемляющих право на защиту, - говорит юрист.



Адвокат не согласен и с обвинением в хранении наркотиков.



- Обнаружение у А.Г. наркотиков - это вообще история из области фантастики. Это происходило в хостеле, через три дня после задержания. Его сумка за это время побывала в руках нескольких человек, и ее принесли в номер непосредственно перед осмотром следователем и оперативными работниками. Отпечатков пальцев А.Г. ни на наркотиках, ни на упаковке нет. Сделать вывод о виновности моего подзащитного на основании таких данных, по моему мнению, невозможно. Другой вопрос - почему не рассмотрен вопрос привлечения к уголовной ответственности единственного свидетеля обвинения, ведь он принимал участие в «преступном сговоре»? Возможно, это было выгодно органам досудебного расследования, и поэтому этот вопрос не рассматривался, - отметил адвокат.