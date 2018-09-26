Жительница Актау пожаловалась на отсутствие бесплатного лекарства для онкобольных

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Последний раз препарат «Интрон А», как рассказала Оксана Мартынова, она получала в поликлинике в августе. Тогда ей выдали одну упаковку, рассчитанную на две недели. Когда она пришла за препаратом вновь, ей ответили, что лекарства нет, и когда оно появится - неизвестно.



- В феврале папе сделали операцию по удалению злокачественной опухоли. После был назначен препарат «Интрон А», который вводится три раза в неделю. Полгода его выдавали бесплатно, но в начале сентября он внезапно закончился. Когда лекарство появится, никто нам толком сказать не может. Уже полтора месяца мы не получаем препарат. И в свободной продаже его, к сожалению, нет. Этот препарат я нашла в Москве. Стоимость одной упаковки около 40 000 тенге, – говорит Оксана Мартынова.



Как объяснили в областном онкологическом диспансере, лекарства закончились раньше из-за увеличения числа больных. Необходимые препараты, как сообщили в медицинском учреждении, появятся уже на днях.



- Машина с лекарствами уже въехала в область. Завтра-послезавтра ожидаем новую партию. Такое бывает, когда выявляются новые случаи заболевания, – рассказал Нурлан Джариев, главный врач Мангистауского областного онкологического диспансера.