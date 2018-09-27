На полигоне близ Бейнеу прошли стрельбы танкистов

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Экипажи вели огонь по условным танкам с расстояния от 1400 до 1700 метров.- Цели появляются только на некоторое мгновение. Во время стрельб танкисты выполнили практические нормативы по укладке боекомплекта в танк, переводу отделения и вооружения танка из походного положения в боевое и обратно, - прокомментировали в пресс-службе управления.По итогам стрельб лучшие результаты показали механик-водитель танка Жума-Али Куаныш, а также наводчики-операторы Замир Бекдаулетулы и Даулет Керимжанулы. По словам военных, их экипажи смогли выполнить нормативы и поразить все мишени.- Главной целью стрельб стало совершенствование боевой подготовки военнослужащих и навыков стрельбы из штатного вооружения, организация управления огнем, - рассказал подполковник Ринат Калиев, командир части 99116.Штатные стрельбы из вооружения танка Т-72 проводятся дважды в год.