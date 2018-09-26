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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 508

Врачи Мангистауской областной больницы спасли родильницу с геморрагическим инсультом

Инсульт произошел у женщины 1981 года рождения через час после родов. Пациентку доставили из Жанаозена. Об этом сообщил Ильяс Кулымбаев, заведующий инсультным отделением Мангистауской областной больницы (МОБ).

Карета Скорой помощи у приемного покоя МОБ. Фото автора
Бригада санитарной авиации доставила пациентку в ночь на 18 сентября с диагнозом «геморрагический инсульт». При госпитализации женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

Через час после рождения ребенка у женщины начались параличи. Жанаозенские врачи по результатам компьютерной томографии диагностировали геморрагический инсульт и внутримозговую гематому.

- С момента поступления женщина находилась в отделении реанимации МОБ. Сегодня она переведена в инсультное отделение больницы. В данное время состояние пациентки стабильно тяжелое, но она находится в полном сознании, снята с аппарата искусственной вентиляции легких через сутки после госпитализации. Прогноз благоприятный, пока остается правосторонний паралич, который будет лечиться, - пациентка пройдет реабилитацию. Угрозы для жизни нет, - прокомментировал Ильяс Кулымбаев.


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