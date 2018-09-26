Врачи Мангистауской областной больницы спасли родильницу с геморрагическим инсультом

Карета Скорой помощи у приемного покоя МОБ. Фото автора

Бригада санитарной авиации доставила пациентку в ночь на 18 сентября с диагнозом «геморрагический инсульт». При госпитализации женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.



Через час после рождения ребенка у женщины начались параличи. Жанаозенские врачи по результатам компьютерной томографии диагностировали геморрагический инсульт и внутримозговую гематому.



- С момента поступления женщина находилась в отделении реанимации МОБ. Сегодня она переведена в инсультное отделение больницы. В данное время состояние пациентки стабильно тяжелое, но она находится в полном сознании, снята с аппарата искусственной вентиляции легких через сутки после госпитализации. Прогноз благоприятный, пока остается правосторонний паралич, который будет лечиться, - пациентка пройдет реабилитацию. Угрозы для жизни нет, - прокомментировал Ильяс Кулымбаев.