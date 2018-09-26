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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:46

Просмотров: 709

Жительница Актау собрала кубик Рубика под водой за полторы минуты

Асель Мурзагалиева признается - для нее это был способ испытать себя.

Фото с сайта pixabay.com
Головоломкой Асель Мурзагалиева увлеклась в июле этого года. За несколько недель девушка, благодаря роликам в YouTube, научилась собирать кубик Рубика.

- Изучая видеоуроки, стала собирать кубик на раз-два, - рассказала девушка.

На отдыхе Асель решила проверить свое мастерство в воде. Ровно полторы минуты потребовалось девушке, чтобы собрать кубик Рубика.

Девушка ставит перед собой следующую цель - собрать кубик на глубине в несколько метров.



В августе, как передает Mir24.tv, в Тбилиси, 18-летний студент Вако Марчинашвили собрал шесть кубиков Рубика под водой. На это молодому человеку потребовалось одна минута и 44 секунды. Этот результат официально занесен в книгу рекордов Гиннесса.



Как сообщает Lenta.ru, в сентябре 2017 года американский подросток в 15 лет побил рекорд по сборке кубика Рубика. Патрик Понс Понс превзошел предыдущий рекорд на 0,05 секунды и собрал кубик Рубика за 4,69 секунды. Юноша признался, что был шокирован, когда узнал, что справился с задачей рекордно быстро. Ему удалось собрать кубик за 17 движений.



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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 20:58
Молодцы! Прикольно!
 
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Ариель (Посетители) Сегодня, 20:03
В ютубе куча видео о том, как собрать рубика легко и быстро. Было бы желание.

Вот только не совсем понятна польза от такого действа. Это как умение играть в шахматы, - всю жизнь втирали, что мол круто и развивает, а на деле простая комбинаторика...

А так, если сама довольна собой - то безусловно молодец!
 
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Иван (Посетители) Сегодня, 19:14
малочулька браво bravo bravo bravo
 
 

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