Жительница Актау собрала кубик Рубика под водой за полторы минуты

Фото с сайта pixabay.com
Головоломкой Асель Мурзагалиева увлеклась в июле этого года. За несколько недель девушка, благодаря роликам в YouTube, научилась собирать кубик Рубика.
- Изучая видеоуроки, стала собирать кубик на раз-два, - рассказала девушка.
На отдыхе Асель решила проверить свое мастерство в воде. Ровно полторы минуты потребовалось девушке, чтобы собрать кубик Рубика.
Девушка ставит перед собой следующую цель - собрать кубик на глубине в несколько метров.
В августе, как передает Mir24.tv, в Тбилиси, 18-летний студент Вако Марчинашвили собрал шесть кубиков Рубика под водой. На это молодому человеку потребовалось одна минута и 44 секунды. Этот результат официально занесен в книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщает Lenta.ru, в сентябре 2017 года американский подросток в 15 лет побил рекорд по сборке кубика Рубика. Патрик Понс Понс превзошел предыдущий рекорд на 0,05 секунды и собрал кубик Рубика за 4,69 секунды. Юноша признался, что был шокирован, когда узнал, что справился с задачей рекордно быстро. Ему удалось собрать кубик за 17 движений.
- Изучая видеоуроки, стала собирать кубик на раз-два, - рассказала девушка.
На отдыхе Асель решила проверить свое мастерство в воде. Ровно полторы минуты потребовалось девушке, чтобы собрать кубик Рубика.
Девушка ставит перед собой следующую цель - собрать кубик на глубине в несколько метров.
В августе, как передает Mir24.tv, в Тбилиси, 18-летний студент Вако Марчинашвили собрал шесть кубиков Рубика под водой. На это молодому человеку потребовалось одна минута и 44 секунды. Этот результат официально занесен в книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщает Lenta.ru, в сентябре 2017 года американский подросток в 15 лет побил рекорд по сборке кубика Рубика. Патрик Понс Понс превзошел предыдущий рекорд на 0,05 секунды и собрал кубик Рубика за 4,69 секунды. Юноша признался, что был шокирован, когда узнал, что справился с задачей рекордно быстро. Ему удалось собрать кубик за 17 движений.