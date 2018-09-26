Жителей Мангистауской области предупреждают о закрытии участка дороги

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Меры приняты в связи с проведением учений.



- В связи с проведением командно-штабного учения «Батыс-2018» 27 сентября 2018 года с 10:00 до 12:00 будет полностью закрыто движение по автодороге Актау-Оймаша-Курык (63 километр), - сообщает пресс-служба акима региона.