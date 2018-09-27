В 8 микрорайоне Актау по решению суда снесли киоск

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Двухлетний договор об аренде земельного участка, на котором располагался киоск, заключен между государственным учреждением «Актауский городской отдел земельных отношений» и физическим лицом в 2010 году.Хозяин киоска должен был за три месяца до окончания срока договора уведомить местный исполнительный орган о намерении продлить договор аренды. Но данные обязательства, как сообщили в пресс-службе акима Актау, не были выполнены.- Земельный участок с 30 декабря 2012 года находится в государственной собственности. Со стороны акимата хозяину неоднократно были направлены уведомления. Однако документ не был исполнен. Бесхозный киоск снесен в принудительном порядке по решению Специализированного межрайонного экономического суда Актау, - сообщили в пресс-службе акима Актау.