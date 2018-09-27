«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Сентября
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 361.82 KZT
  • €1 = 423.51 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 1247

В 8 микрорайоне Актау по решению суда снесли киоск

Участок земли, на котором располагалась постройка, находится в государственной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Снос киоска
Двухлетний договор об аренде земельного участка, на котором располагался киоск, заключен между государственным учреждением «Актауский городской отдел земельных отношений» и физическим лицом в 2010 году.

Хозяин киоска должен был за три месяца до окончания срока договора уведомить местный исполнительный орган о намерении продлить договор аренды. Но данные обязательства, как сообщили в пресс-службе акима Актау, не были выполнены.

- Земельный участок с 30 декабря 2012 года находится в государственной собственности. Со стороны акимата хозяину неоднократно были направлены уведомления. Однако документ не был исполнен. Бесхозный киоск снесен в принудительном порядке по решению Специализированного межрайонного экономического суда Актау, - сообщили в пресс-службе акима Актау.


Видео Мукагали Ербозова

Фото Рашида Исмагилова


В 8 микрорайоне Актау по решению суда снесли киоск
В 8 микрорайоне Актау по решению суда снесли киоск
В 8 микрорайоне Актау по решению суда снесли киоск
В 8 микрорайоне Актау по решению суда снесли киоск
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • malovdmitriy
 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 17:23
ещё бы на набережной 7-го рыгаловки снесли бы!Вот бы благое дело сделали бы!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kazakhstan (Посетители) Сегодня, 15:44
Thornhill,
Ждали пока занесут? Походу не дождались... angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:22
С 2012 года никому не нужен! lol
Шесть лет как его бросили и только сейчас снесли.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика