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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:37

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В Мангистауской области закуплено 45 тысяч вакцин от гриппа

Для иммунизации жителей из групп риска закуплена вакцина российского производства «Гриппол плюс». Об этом стало известно на брифинге с участием представителей департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) в региональной службе коммуникаций.

Спикеры рассказали о подготовке к эпидсезону. Фото автора
Иммунизация населения начнется 1 октября текущего года. На эти цели из местного бюджета выделено 38 миллионов 664 тысячи 450 тенге.

Для вакцинации населения, входящего в группу риска: медработников, детей, подлежащих наблюдению в медицинских организациях, часто болеющих детей старше шести месяцев, воспитанников домов ребенка, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закуплено 45 тысяч вакцин. В данную категорию входят также получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные во втором или третьем триместрах, больные с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

- В прошлых эпидсезонах использовалась российская вакцина «Гриппол плюс». Осложнений отмечено не было. За счет средств работодателей предусмотрена иммунизация работников компаний и членов их семей. Платные вакцины «Инфлювак» (Голландия) и «Гриппол плюс» можно будет получить в трех частных медицинских организациях: «Интертич», «Чакур» и «Витал престиж». На сегодняшний день «Инфлювак» стоит 3 500 тенге, «Гриппол плюс» - 1 600 тенге. Стоимость может изменяться, - отметил Бекмурат Утесинов, руководитель ДООЗ.

По информации Талгатбека Бапиева, руководителя областного управления здравоохранения, в эпидсезон для консультаций и организации вызовов в первичных медицинских организациях области дополнительно заработают 63 телефонных номера.

- Автопарк для доставки больных в медицинские учреждения увеличивается до 50 единиц, предусмотрено 180 койко-мест для больных. Все медорганизации области обеспечены антибиотиками и лекарствами от гриппа. Закуплено 280 000 масок для поликлиник и больниц, аптеки приобрели 42 250 масок, 189 220 масок приобрели другие медицинские организации области. Организации обеспечены 675 кг дезинфицирующих средств, 16 730 литрами жидких средств и 694 329 таблетированных средств для физобработки, - проинформировал Талгатбек Бапиев.

В прошлом эпидсезоне, как сообщили представители ДООЗ, первый случай гриппа выявлен в январе 2018 года.

- За прошедший сезон выявлено и лабораторно подтверждено 146 случаев гриппа, из них 65 - у детей. Детям от шести месяцев до трех лет вакцинация проводится дважды по 0,25 мл с интервалом один месяц. Начиная с трех лет, дети получают полный курс — 0,5 мл, - сказала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела ДООЗ.

В предстоящем сезоне, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, ожидается циркуляция трех штаммов гриппа: «Мичиган», «Сингапур» (тип А) и «Колорадо» (тип Б).


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