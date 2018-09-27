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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 1567

В управлении государственных доходов Актау объяснили ошибки в сумме налоговой задолженности

Среди основных причин — некорректная информация, поступающая от уполномоченных на регистрацию имущества органов и несоблюдение гражданами сроков уплаты налогов.

Фото пользователя Lada.kz
Жители Актау пожаловались на наличие задолженности, в то время как налоги, по словам горожан, оплачены.

Одной из причин, по которой возник инцидент, по словам Нуртаса Телагисова, руководителя отдела администрирования непроизводственных платежей, является некорректная информация, поступающая в управление государственных доходов из ЦОНов.

- Например, транспорт снят с учета в 2016 году, а в нашей базе до сих пор начисляются налоги. Ошибка могла произойти со стороны уполномоченного органа, регистрирующего имущество или транспорт. Поступающие данные фиксируются в налоговом органе, который не может допустить ошибки. Сбоя базы данных не происходило. Если появилась неточность в расчетах, вероятно, они изначально поступили в неверном виде, - отметил Нуртас Телагисов.

В управлении государственных доходов разъяснили ситуацию с «лишними» начислениями.

- Регистрация оплаты проходит в течение трех рабочих дней. Крайний срок уплаты налогов - 1 октября. Проверить зачисление оплаты можно через три рабочих дня, так как при проверке базы данных до истечения трех дней с даты оплаты информация может быть некорректной, - сообщил Нуртас Телагисов.

В случае, если налогоплательщик, узнавший о задолженности, имеет квитанции об оплате налогов за указанный период, он должен обратиться в управление государственных доходов для сверки данных и получения справки об отсутствии задолженности. Если квитанция отсутствует, налогоплательщику необходимо обратиться в банк, через который осуществлялась оплата, и запросить чек.

Обратиться в управление государственных доходов можно по адресу: Актау, 31А микрорайон, здание №5, с понедельника по субботу с 09:00 до 20:00.

Как сообщили порталу Tengrinews.kz, в ДГД Алматы с 1 августа 2018 года на портале Egov.kz появилась возможность оплатить все налоги без электронно-цифровой подписи.

- После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт уплаты. Вместе с тем также сообщаем, что на следующий день после просрочки сверх суммы долга будет начисляться пеня. Ее размер составит 1,25-кратную официальную ставку рефинансирования, которая установлена НБ РК, - отметили в пресс-службе департамента государственных доходов по Алматы.

Как сообщалось ранее, с 1 октября лица, не уплатившие налог на собственность, не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее.

Проверить задолженность можно здесь.


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Комментарии ( 5 )

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 zhanino (Посетители) Сегодня, 17:34
а еще хотят через год хотят ввести всеобщее декларирование, если с элементарными налогами не могут справиться, что говорить, когда все пойдут сдавать декларации. Это будет нечто. Если бюджет нулевой это не значит, что людей надо трясти. Может перестать воровать, а людей оставить в покое
 
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 кнопка (Посетители) Сегодня, 17:09
Я оплатила эти налоги еще в июле месяце, а днях мне пришло уведомление о наличии задолженности и пени. Теперь получается я должна придти в налоговую и доказать, что я на козел, что оплата была. А может стоит все таки работать сотрудникам налоговой, а не создавать людям проблемы на ровном месте.
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 17:08
Например, транспорт снят с учета в 2016 году, а в нашей базе до сих пор начисляются налоги. Ошибка могла произойти со стороны уполномоченного органа, регистрирующего имущество или транспорт.

Почему разбираться с ошибками ведомств заставляют самого гражданина? Гоняют по инстанциям, просят приносить справки, стоять в очередях? Ваши базы - наводите порядок! Человек платит налоги - его еще бегать и чтото доказывать заставляют. Причем массово.
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 17:05
Цитата: Thornhill
Ну что за страна такая? Неужеле нельзя порядок навести, а потом людей дёргать!


мне кажется ДГД просто перекладывают свои косяки на других

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:02
Одной из причин... является некорректная информация, поступающая в управление государственных доходов из ЦОНов.


Значит кто то некомпитентный в ЦОНе накосячил, а люди должны идти в налоговую, толкаться в очери не один час чтобы доказать свою правоту!

Ну что за страна такая? Неужеле нельзя порядок навести, а потом людей дёргать!
 
 

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