В управлении государственных доходов Актау объяснили ошибки в сумме налоговой задолженности

Фото пользователя Lada.kz
Жители Актау пожаловались на наличие задолженности, в то время как налоги, по словам горожан, оплачены.
Одной из причин, по которой возник инцидент, по словам Нуртаса Телагисова, руководителя отдела администрирования непроизводственных платежей, является некорректная информация, поступающая в управление государственных доходов из ЦОНов.
- Например, транспорт снят с учета в 2016 году, а в нашей базе до сих пор начисляются налоги. Ошибка могла произойти со стороны уполномоченного органа, регистрирующего имущество или транспорт. Поступающие данные фиксируются в налоговом органе, который не может допустить ошибки. Сбоя базы данных не происходило. Если появилась неточность в расчетах, вероятно, они изначально поступили в неверном виде, - отметил Нуртас Телагисов.
В управлении государственных доходов разъяснили ситуацию с «лишними» начислениями.
- Регистрация оплаты проходит в течение трех рабочих дней. Крайний срок уплаты налогов - 1 октября. Проверить зачисление оплаты можно через три рабочих дня, так как при проверке базы данных до истечения трех дней с даты оплаты информация может быть некорректной, - сообщил Нуртас Телагисов.
В случае, если налогоплательщик, узнавший о задолженности, имеет квитанции об оплате налогов за указанный период, он должен обратиться в управление государственных доходов для сверки данных и получения справки об отсутствии задолженности. Если квитанция отсутствует, налогоплательщику необходимо обратиться в банк, через который осуществлялась оплата, и запросить чек.
Обратиться в управление государственных доходов можно по адресу: Актау, 31А микрорайон, здание №5, с понедельника по субботу с 09:00 до 20:00.
Как сообщили порталу Tengrinews.kz, в ДГД Алматы с 1 августа 2018 года на портале Egov.kz появилась возможность оплатить все налоги без электронно-цифровой подписи.
- После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт уплаты. Вместе с тем также сообщаем, что на следующий день после просрочки сверх суммы долга будет начисляться пеня. Ее размер составит 1,25-кратную официальную ставку рефинансирования, которая установлена НБ РК, - отметили в пресс-службе департамента государственных доходов по Алматы.
Как сообщалось ранее, с 1 октября лица, не уплатившие налог на собственность, не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее.
Проверить задолженность можно здесь.
Одной из причин, по которой возник инцидент, по словам Нуртаса Телагисова, руководителя отдела администрирования непроизводственных платежей, является некорректная информация, поступающая в управление государственных доходов из ЦОНов.
- Например, транспорт снят с учета в 2016 году, а в нашей базе до сих пор начисляются налоги. Ошибка могла произойти со стороны уполномоченного органа, регистрирующего имущество или транспорт. Поступающие данные фиксируются в налоговом органе, который не может допустить ошибки. Сбоя базы данных не происходило. Если появилась неточность в расчетах, вероятно, они изначально поступили в неверном виде, - отметил Нуртас Телагисов.
В управлении государственных доходов разъяснили ситуацию с «лишними» начислениями.
- Регистрация оплаты проходит в течение трех рабочих дней. Крайний срок уплаты налогов - 1 октября. Проверить зачисление оплаты можно через три рабочих дня, так как при проверке базы данных до истечения трех дней с даты оплаты информация может быть некорректной, - сообщил Нуртас Телагисов.
В случае, если налогоплательщик, узнавший о задолженности, имеет квитанции об оплате налогов за указанный период, он должен обратиться в управление государственных доходов для сверки данных и получения справки об отсутствии задолженности. Если квитанция отсутствует, налогоплательщику необходимо обратиться в банк, через который осуществлялась оплата, и запросить чек.
Обратиться в управление государственных доходов можно по адресу: Актау, 31А микрорайон, здание №5, с понедельника по субботу с 09:00 до 20:00.
Как сообщили порталу Tengrinews.kz, в ДГД Алматы с 1 августа 2018 года на портале Egov.kz появилась возможность оплатить все налоги без электронно-цифровой подписи.
- После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт уплаты. Вместе с тем также сообщаем, что на следующий день после просрочки сверх суммы долга будет начисляться пеня. Ее размер составит 1,25-кратную официальную ставку рефинансирования, которая установлена НБ РК, - отметили в пресс-службе департамента государственных доходов по Алматы.
Как сообщалось ранее, с 1 октября лица, не уплатившие налог на собственность, не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее.
Проверить задолженность можно здесь.