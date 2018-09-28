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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 2876

Тяжелая ноша: В Актау родители школьников взвесили ученические рюкзаки

Родителей учащихся возмутил вес рюкзаков, которые приходится носить в школу детям. Выяснилось, что портфели перегружены в два и даже в три раза.

Замеры школьного портфеля. Фото автора
Взвесить рюкзаки мамы и папы учащихся одной из школ Актау решили, чтобы показать чиновникам реальную картину того, с чем им приходится сталкиваться ежедневно. По словам родителей школьников, дети вынуждены носить неподъемные для их веса ранцы. На встречу родители пригласили депутатов и представителей городского отдела образования.

- По нормативам у учеников пятых-шестых классов ранцы должны весить не более 3,5 кг - это только учебники, тетради, ручки, линейки и так далее. Ранец моего ребенка весит от пяти до семи кг, и я считаю, что это ненормально. Ребенок ходит в школу пешком, из одного микрорайона в другой. Получается, она в течение шести часов носит с собой семь кг. Во-первых, это большая нагрузка на несформировавшийся скелет развивающегося ребенка, во-вторых здесь сжимаются все сосудистые нервные пучки, то есть верхний плечевой пояс несет огромную нагрузку. Следовательно, у ребенка снижается кровоток в мозге, снижается работоспособность и обучаемость, - говорит Галия Батхолдина, мама ученицы пятого класса.

Согласно нормативам, для учащихся начальных классов, вес одного учебника не должен превышать 300 граммов, для пятых-шестых классов - 400 граммов, а с седьмого по девятый классы — 500 граммов. Вес книг для выпускников может составлять не более 600 граммов. Но на контрольном взвешивании учебники оказались тяжелее.

- Мы задавали аналогичный вопрос в прошлом году на блоге министра образования Казахстана, где было сказано, что для учеников пятого класса норма веса школьного рюкзака 2-2,5 кг. Но сегодня мы убедились, что рюкзаки наших детей весят от 4,5 кг без учета физкультурной формы, бутылки с водой и сменной обуви, которая в скором времени уже потребуется школьникам. При этом сам рюкзак имеет мягкую спинку и практически ничего не весит. Мы специально покупаем такие портфели детям, потому что не первый год сталкиваемся с тем, что ребенок вынужден таскать на спине в течение всего дня этот груз, поэтому мы обращаемся к министру образования с просьбой решить эту проблему, - отметила Айгуль Сатыбалдиева.

Родители предложили представителям городского отдела образования проводить уроки по парам, к примеру, две математики в день. И тогда вместо шести учебников, носить придется три.

- В Казахстане сегодня 45 тысяч школьников страдают искривлением позвоночника. В Мангистауской области только за последний год число больных сколиозом детей увеличилось втрое. Медики говорят, что если вес рюкзака составляет более 10 процентов от веса ребенка, то уже через полгода у него может появиться плоскостопие или сколиоз. Мы хотим, чтобы эта проблема была решена, - говорят родители.

Установку шкафчиков в школах, в которых могли бы храниться школьные принадлежности, в министерстве образования и науки РК обсуждали еще в прошлом году. Но, как оказалось, реализовать этот проект в учебных заведениях не так просто. К примеру, школы Актау перегружены почти вдвое и найти место для шкафчиков в кабинетах невозможно. А в коридорах нельзя из-за противопожарной безопасности.

- Сегодня мы обсуждали возможность установления интерактивной доски в школах, что позволит нашим детям обучаться по тем же предметам, имея школьные книги дома, а затем приходить в школу и заниматься уже на интерактивной доске. Еще один вариант- это размещение в школах шкафчиков, как, допустим, в зарубежных странах, где каждый ученик может оставлять свои вещи. Этот вопрос мы на уровне правительства хотим поднять, а также внести предложение в акимат города, - сказал Аббат Урисбаев, депутат Мангистауского областного маслихата.


Тяжелая ноша: В Актау родители школьников взвесили ученические рюкзаки
Тяжелая ноша: В Актау родители школьников взвесили ученические рюкзаки
Тяжелая ноша: В Актау родители школьников взвесили ученические рюкзаки
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Комментарии ( 14 )

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Lilu (Посетители) Сегодня, 12:54
Цитата: Ариель
Домашние образование и тогда было лучшим выходом. Задумайтесь

Всему Казахстану?

Цитата: Ариель
в журнале одни 4-5, сдал ЕГЭ на отлично,

Сейчас нет журналов и оценок. Все еще хуже
 
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Ариель (Посетители) Сегодня, 12:12
Да уж...не позавидуешь нынешнему поколению; просидел в школе 11 классов, в журнале одни 4-5, сдал ЕГЭ на отлично, вышел на улицу, а в голове ни-че-го. lol

Закончил "Есеновский" псевдоуниверситет с хорошим дипломом, защитился даже, пришёл работать по специальности, а в голове ни-че-го.

Жесть, как она есть.

А потом удивляемся "чёйта все кругом одни менеджеры, да юристы", которые двух слов не могут ни сказать, ни написать...

Зато директора школ чувствуют себя вполне прикольно, а "хозяИва" частных колледжей (с ещё худшей системой, даже не образования, а продажи дипломов в рассрочку) - так те вообще откровенно жируют, и понятно, впрочем, на какие барыши.

При этом злит то, что строят то из себя умных педагогов и говорят что знают мол, что нужно детям... С одной такой общался...без имён, конечно тут, потому, как человек не злой - но это просто какое-то зазеркалье. ЧСВ таких "педагогов" зашкаливает просто до небес, а их ученики потом сидят и продают чехлы на телефоны по 500 тенге в бутиках, да косметику для лохушек.

Эта проблема куда насущней, чем тяжёлый портфель, дорогие друзья...

Работа наша простая —
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
 
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  • ALenchik
 Lilu (Посетители) Сегодня, 12:04
Цитата: master_kz
А почему этой проблемы раньше не было? И позвоночники не кривились, и росли большими.-)

Были.Сейчас острее,дочь старше и у нее не было такой тяжести в рюкзаке. Сын младше, новая программа и ненормальные учебники по ней. Рюкзак 7 кг когда 6 уроков. Он весит 30. Плюс родители стали "бережнее" относится к детям. Нашим родителям было некогда думать. Комсомол и партия решали за них. Мы раньше договаривались чтоб носить по очереди. Это выход. Но если можно изначально не создавать проблему, пересмотреть нормы учебников, их размер и вес, то почему мы должны "подстраиваться" под систему, маразм которой всебольше крепчает?
 
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Ариель (Посетители) Сегодня, 12:02
Цитата: Lilu
Очень много изменилось. Новая программа, от которой на ушах стоит весь РК. И учебники стали больше и тяжелее.


Домашние образование и тогда было лучшим выходом. Задумайтесь.

Работа наша простая —
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
 
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Lilu (Посетители) Сегодня, 11:59
Цитата: Ариель
Дети мои уже в школу не ходят с седьмого класса ( с тех пор как мы осознали всю суть системы образования в РК), сейчас они учатся университете далеко от дома на гранте. В пятом, шестом классах у нас проблема решалась так, как я уже описал, плюс наши дети могли договорится друг с другом о том, кто сегодня какие учебники несёт и всё отлично решалось. Я не знаю, что там так изменилось за 6-7 лет...

Очень много изменилось. Новая программа, от которой на ушах стоит весь РК. И учебники стали больше и тяжелее.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:48
По словам родителей школьников, дети вынуждены носить неподъемные для их веса ранцы.

А почему этой проблемы раньше не было? И позвоночники не кривились, и росли большими.-)
 
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  • ALenchik
 Ариель (Посетители) Сегодня, 11:22
Цитата: Lilu
Пусть будет ноль, раз вам так легче. А у вас дети в школу ходят?


Дети мои уже в школу не ходят с седьмого класса ( с тех пор как мы осознали всю суть системы образования в РК), сейчас они учатся университете далеко от дома на гранте. В пятом, шестом классах у нас проблема решалась так, как я уже описал, плюс наши дети могли договорится друг с другом о том, кто сегодня какие учебники несёт и всё отлично решалось. Я не знаю, что там так изменилось за 6-7 лет...Думаю, что ничего.

Неужели вы думаете прежде чем обращаться в СМИ и взывать к министерству мы не думали как решить эту проблему локально в рамках школы и наших полномочий?


Думаю да. Просто хотите, что бы что то сделали за Вас, ну или просто от скуки. Я точно не знаю, что у Вас там.

Работа наша простая —
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
 
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Lilu (Посетители) Сегодня, 11:19
Цитата: Ариель
У нас в школе тоже было так. Шкаф был на задней стене класса во весь рост этой самой стены. Классы сжались с тех пор или что-то произошло?

Легко обвинять в умничастве других, когда у самого мозгов ноль.

Пусть будет ноль, раз вам так легче. А у вас дети в школу ходят? Школы переполнены многие. Парты ставить некуда. В классах убрали даже вешалки для одежды. Дети теперь верхнюю одежду будут вешать в коридоре. Это я говорю про школу куда ходят мои дети и откуда ноги растут у этой статьи. Неужели вы думаете прежде чем обращаться в СМИ и взывать к министерству мы не думали как решить эту проблему локально в рамках школы и наших полномочий?
 
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Ариель (Посетители) Сегодня, 11:08
Цитата: Lilu
Умничать всегда легко, а вот воплотить...
30 учебников на 5 классов средней школы (с 5 по 9) это 150 шт. Вы знаете где это количество разместить в крохотном классе?

Цитата: sergofan
Раньше в 4-й гимназии так и было..


У нас в школе тоже было так. Шкаф был на задней стене класса во весь рост этой самой стены. Классы сжались с тех пор или что произошло?

Родители, которые своих детей любят и берегут - найдут и место и с учителями договорятся, ну а у остальных дети будут таскать кирпичи в сумках. Что поделать.

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И нету других забот!
 
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  • arelav_74
 ALenchik (Посетители) Сегодня, 11:04
В прошлом году специально взвешивала портфель своей дочки-школьницы 7клашки. Но не в сентябре, а в ноябре, когда расписание уже устоялось. Так вот, весь портфеля со всем НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ УЧЕБЫ (тетради, учебники, ТИРы, пенал) составил - 6,8кг (!!), почти 7 кг. И это без воды и без физкультуры (освобождение). А так обычно от 6,5-7,2кг. В этом году пошла в 8й класс, но вес рюкзака никак не убавился, несмотря на заверения чиновников из Министерства образования. Куда это годится??? Бедный позвоночник!!! И так КАЖДЫЙ БУДНИЙ ДЕНЬ!! foo angry
 
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