Тяжелая ноша: В Актау родители школьников взвесили ученические рюкзаки

Замеры школьного портфеля. Фото автора

Взвесить рюкзаки мамы и папы учащихся одной из школ Актау решили, чтобы показать чиновникам реальную картину того, с чем им приходится сталкиваться ежедневно. По словам родителей школьников, дети вынуждены носить неподъемные для их веса ранцы. На встречу родители пригласили депутатов и представителей городского отдела образования.



- По нормативам у учеников пятых-шестых классов ранцы должны весить не более 3,5 кг - это только учебники, тетради, ручки, линейки и так далее. Ранец моего ребенка весит от пяти до семи кг, и я считаю, что это ненормально. Ребенок ходит в школу пешком, из одного микрорайона в другой. Получается, она в течение шести часов носит с собой семь кг. Во-первых, это большая нагрузка на несформировавшийся скелет развивающегося ребенка, во-вторых здесь сжимаются все сосудистые нервные пучки, то есть верхний плечевой пояс несет огромную нагрузку. Следовательно, у ребенка снижается кровоток в мозге, снижается работоспособность и обучаемость, - говорит Галия Батхолдина, мама ученицы пятого класса.



Согласно нормативам, для учащихся начальных классов, вес одного учебника не должен превышать 300 граммов, для пятых-шестых классов - 400 граммов, а с седьмого по девятый классы — 500 граммов. Вес книг для выпускников может составлять не более 600 граммов. Но на контрольном взвешивании учебники оказались тяжелее.



- Мы задавали аналогичный вопрос в прошлом году на блоге министра образования Казахстана, где было сказано, что для учеников пятого класса норма веса школьного рюкзака 2-2,5 кг. Но сегодня мы убедились, что рюкзаки наших детей весят от 4,5 кг без учета физкультурной формы, бутылки с водой и сменной обуви, которая в скором времени уже потребуется школьникам. При этом сам рюкзак имеет мягкую спинку и практически ничего не весит. Мы специально покупаем такие портфели детям, потому что не первый год сталкиваемся с тем, что ребенок вынужден таскать на спине в течение всего дня этот груз, поэтому мы обращаемся к министру образования с просьбой решить эту проблему, - отметила Айгуль Сатыбалдиева.



Родители предложили представителям городского отдела образования проводить уроки по парам, к примеру, две математики в день. И тогда вместо шести учебников, носить придется три.



- В Казахстане сегодня 45 тысяч школьников страдают искривлением позвоночника. В Мангистауской области только за последний год число больных сколиозом детей увеличилось втрое. Медики говорят, что если вес рюкзака составляет более 10 процентов от веса ребенка, то уже через полгода у него может появиться плоскостопие или сколиоз. Мы хотим, чтобы эта проблема была решена, - говорят родители.



Установку шкафчиков в школах, в которых могли бы храниться школьные принадлежности, в министерстве образования и науки РК обсуждали еще в прошлом году. Но, как оказалось, реализовать этот проект в учебных заведениях не так просто. К примеру, школы Актау перегружены почти вдвое и найти место для шкафчиков в кабинетах невозможно. А в коридорах нельзя из-за противопожарной безопасности.



- Сегодня мы обсуждали возможность установления интерактивной доски в школах, что позволит нашим детям обучаться по тем же предметам, имея школьные книги дома, а затем приходить в школу и заниматься уже на интерактивной доске. Еще один вариант- это размещение в школах шкафчиков, как, допустим, в зарубежных странах, где каждый ученик может оставлять свои вещи. Этот вопрос мы на уровне правительства хотим поднять, а также внести предложение в акимат города, - сказал Аббат Урисбаев, депутат Мангистауского областного маслихата.