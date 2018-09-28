Жителей Актау приглашают пройти бесплатное обследование на онкозаболевания

УЗИ-обследование. Фото автора

Наряду с узкими специалистами Актауских городских поликлиник №1 и №2 прием будут вести онколог, онкогинеколог и маммолог. Будут работать мужские и женские смотровые кабинеты.



Жители города смогут бесплатно сделать ультразвуковое исследование внутренних органов и малого таза, пройти маммографию.



День открытых дверей пройдет 29 сентября с 09:00 до 12:00 в АГП №1 (7 микрорайон) и АГП №2 (26 микрорайон). При себе необходимо иметь удостоверение личности.



В День открытых дверей, который прошел 22 сентября в АГП №1, онкологи выявили порядка 50 жителей Актау с заболеваниями. В общей сложности обследование у специалистов прошли более 150 человек.



По информации организаторов, терапевтом на дообследование направлены 20 человек. Онколог выявил у пациентов два злокачественных и четыре доброкачественных образования.



Фиброзно-кистозная мастопатия диагностирована маммологом у 23 женщин, у одной жительницы выявлена киста молочных желез.

Онкогинеколог выявил доброкачественные заболевания у семи жительниц города. У восьмерых женщин специалистом УЗИ диагностирована миома матки.