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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:52

Просмотров: 328

Жителей Актау приглашают пройти бесплатное обследование на онкозаболевания

По инициативе областного онкологического диспансера День открытых дверей пройдет одновременно в двух поликлиниках Актау - №1 и №2. Бесплатное обследование проведут специалисты онкодиспансера и поликлиник.

УЗИ-обследование. Фото автора
Наряду с узкими специалистами Актауских городских поликлиник №1 и №2 прием будут вести онколог, онкогинеколог и маммолог. Будут работать мужские и женские смотровые кабинеты.

Жители города смогут бесплатно сделать ультразвуковое исследование внутренних органов и малого таза, пройти маммографию.

День открытых дверей пройдет 29 сентября с 09:00 до 12:00 в АГП №1 (7 микрорайон) и АГП №2 (26 микрорайон). При себе необходимо иметь удостоверение личности.

В День открытых дверей, который прошел 22 сентября в АГП №1, онкологи выявили порядка 50 жителей Актау с заболеваниями. В общей сложности обследование у специалистов прошли более 150 человек.

По информации организаторов, терапевтом на дообследование направлены 20 человек. Онколог выявил у пациентов два злокачественных и четыре доброкачественных образования.

Фиброзно-кистозная мастопатия диагностирована маммологом у 23 женщин, у одной жительницы выявлена киста молочных желез.
Онкогинеколог выявил доброкачественные заболевания у семи жительниц города. У восьмерых женщин специалистом УЗИ диагностирована миома матки.


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