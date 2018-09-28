Как провести ближайшие выходные в Актау

Театр

Спектакль «Қожа мен спорт»



Спектакль «Перзентхана»

Открытие сезона в театре САНТ

Выставки

Выставка декоративно-прикладного искусства

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке

Зажигательная шоу-программа в «Атлантиде»

Для любителей кино

«Непрощенный»

«Мотылек»

«Поиск»

«Игрушки для взрослых»

«Тайна дома с часами»

«Сердце мира»



«Руби и Повелитель воды»

«Похитители носков»

В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 29 сентября, пройдет показ спектакля «Қожа мен спорт». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 30 сентября, пройдет показ спектакля «Перзентхана». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.Театр САНТ приглашает жителей и гостей города на открытие театрального сезона 30 сентября 2018 года. Вас ждет увлекательное путешествие по волнам творчества Ларисы Рубальской в сопровождении актеров театра, сопряженное песнями и танцами. Ждем своих зрителей в Областном методическом центре научно-методической и культурно-досуговой деятельности (бывшая «Дружба», 1 микрорайон). Начало в 17:00.В воскресенье, 30 сентября, студия «МартАрт» приглашает жителей и гостей Актау на выставку декоративно-прикладного искусства по итогам конкурса «Мой уютный дом». Вход свободный. Начало в 11:00. Место проведения: Студия «МартАрт» в 12 микрорайоне, здание №51/1.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефонам: 8(707)330-32-42, 8(707)200-85-50.В семейном развлекательном центре «Атлантида» 29 и 30 сентября пройдут зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья.Прозванный Мотыльком из-за татуировки на груди взломщик сейфов Анри совершает несколько попыток побега из тюрьмы, где отбывает пожизненное заключение. Вскоре его отправят на остров Дьявола, окружённый океаном, откуда ещё никому не удавалось сбежать.16-летняя дочь Дэвида Кима пропадает без следа, полиция разводит руками. Отчаявшийся отец взламывает компьютер девочки, чтобы понять, что он ничего не знает про дочь.Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники — брутальный частный детектив и коп в юбке.Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, бар с*** , собаки — это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.Божья коровка по имени Руб живёт в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды они мечтают отправиться в путешествие в загадочную страну — Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!Может быть, у вас вчера или в эту самую минуту пропал носок. Кто в этом виноват? Носкоед! Загадочное и неуловимое существо, которое пожирает один носок из пары.