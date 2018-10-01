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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:45

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В Жанаозене врачи Мангистауского онкодиспансера выявили восемь пациентов с онкопатологией

Врачи областного онкологического диспансера организовали двухдневный прием жителей Жанаозена. Прием провели онколог, маммолог, онкогинеколог и эндоскопист. За два дня узкие специалисты приняли более 160 человек. Об этом рассказал Нурлан Джариев, директор областного онкологического диспансера.

Прием ведет онколог. Фото предоставлено онкодиспансером
Аналогичные выезды онкологи диспансера провели в Мунайлинском районе и в двух поликлиниках Актау. Следующую поездку врачи диспансера планируют в Мангистауский и Тупкараганский районы. Повторное обследование специалисты проведут в Мунайлинском районе.

- За девять месяцев наши врачи выявили на 50 случаев онкопатологии больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На сегодняшний день динамика роста выявляемости в области составляет 7,2 процента. Уровень смертности от онкозаболеваний снизился на 4 процента. Выявляемость онкопатологий на I и II стадиях в прошлом году составляла 47 процентов, на 26 сентября она равна 56,9 процента. Если за девять месяцев 2017 года было выявлено 86 больных с I стадией, то за неполные девять месяцев текущего года – уже 126 больных.
На 26 процентов снизилось позднее выявление, т.е. патология стала выявляться специалистами на ранних стадиях. Уровень пятилетней выживаемости увеличился на 4 процента. Это результат работы пяти последних лет, - отметил Нурлан Джариев.

В этом году в онкодиспансер по приглашению руководства прибыло шесть специалистов, ожидается приезд еще троих врачей. Поликлиническая служба диспансера нуждается в четырех специалистах. По словам Нурлана Джариева, ведутся переговоры с высококвалифицированными врачами на уровне докторов медицинских наук для работы в онкодиспансере.


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