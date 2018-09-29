Учения «Батыс-2018» завершились в Мангистауской области

По замыслу учений, незаконные вооруженные формирования развернули деятельность в западном регионе в целях дестабилизации обстановки.- Создана объединенная группировка войск численностью более пяти тысяч человек под руководством командующего войсками регионального командования «Запад». Проведена масштабная перегруппировка соединений и воинских частей. Комендантская служба организована военной полицией, а особо важные объекты в регионе охранялись бригадой территориальной обороны Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.Во время учений вертолеты совершили более 60 вылетов. Самолеты — 70 вылетов в ночное и дневное время.Специальные задачи учения выполняли подразделения Национальной гвардии и Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.- Созданная командующим бригадная тактическая группа, заняв оборонительные позиции, блокировала продвижение незаконных вооруженных формирований вглубь страны, а затем, перейдя в наступление, огнем авиации, артиллерии и общевойсковых подразделений уничтожила условного противника, - сообщает пресс-служба акима региона.По предварительным оценкам руководства Министерства обороны, цели учения достигнуты. Войска получили опыт и практику ведения боевых действий в западном регионе в условиях пустынной местности, продемонстрировали высокую полевую выучку, выполнили поставленные задачи и готовятся к переброске в пункты постоянной дислокации.Стратегическое командно-штабное учение проходило в период с 17 по 27 сентября 2018 года.