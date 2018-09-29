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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:35

Просмотров: 333

Резюме на электронной бирже труда с начала года разместил 801 житель Мангистауской области

На электронной бирже труда (ЭБТ) объявлено 1242 вакансии.

Портал ЭБТ. Фото автора
Через личный кабинет на сайте ЭБТ enbek.kz работодатели подали 473 вакансии, через онлайн-площадки - 725 вакансий, частные агентства занятости – 22 вакансии, органы занятости – 22 вакансии. Резюме разместил 801 соискатель.

- Пользователи ЭБТ могут получить информацию об имеющихся вакансиях, оплачиваемых общественных работах, молодежной практике, социальных рабочих местах, краткосрочном обучении, профессиональной подготовке, микрокредитовании, переселении, состоянии рынка труда, социальных выплатах безработным гражданам. Теперь практически все необходимые бланки можно скачать, заполнить и отослать в центр занятости в электронной форме, - пояснила Гульнар Хайрлиева, руководитель Актауского городского отдела занятости и социальных программ.

Информация на ЭБТ, как сообщила Гульнар Хайрлиева, доступна круглосуточно и бесплатно. Актуальные вакансии публикуются ежедневно.

- Граждане могут самостоятельно вести поиск работы, не дожидаясь предложений от центра занятости, и дистанционно отслеживать отклики от проявивших интерес работодателей, - отметила Гульнар Хайрлиева.

В центре занятости отметили, что, помимо ЭБТ, вести поиск работы можно через мобильное приложение CZ AKTAU.

Обучиться составлению резюме, действенной подаче объявления в газету, деловому общению безработные граждане могут в «Клубе поиска работы».

- В ходе тренингов безработным помогут выявить типичные поведенческие ошибки при собеседованиях, выработать адекватное поведение при общении с работодателем. Кроме этого, участники Клуба смогут встречаться с работодателями лично, - отметили в Центре занятости.

По вопросам вступления в Клуб можно обращаться по телефону: 50-38-80 или по адресу: Актау, 4-57-15 с 09:00 до 18:00 (без перерыва на обед) в будни.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:46
Jumyssyzdar tolyp jatyr. 800-deı adam tirkeldi degenderiń kúlkili.
 
 

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