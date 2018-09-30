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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 415

Более пяти миллионов тенге взыскали с должников в Актау

За три дня мероприятия "Должник" было исполнено 532 постановления, материалы еще 1200 должников были направлены судебным исполнителям. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДВД Мангистауской области
С 26 по 28 сентября в Актау прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер" - "Должник".

В результате мероприятия исполнены 532 постановления на общую сумму 5 229 432 тенге.

- Совместно с сотрудниками МПС были разосланы предупредительные письма об оплате штрафов. Судебным исполнителям направлены материалы 1200 должников, о взыскании административных штрафов на сумму более 11 миллионов тенге в принудительном порядке, - сообщили в ведомстве.

В целом, как сообщили в пресс-службе ДВД, за восемь месяцев этого года было вынесено постановление о наложении административных штрафов на сумму 168 493 866 тенге, взыскано из них - 109 940 453 тенге (65 процентов).


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