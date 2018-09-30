Более пяти миллионов тенге взыскали с должников в Актау

Фото пресс-службы ДВД Мангистауской области

С 26 по 28 сентября в Актау прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер" - "Должник".



В результате мероприятия исполнены 532 постановления на общую сумму 5 229 432 тенге.



- Совместно с сотрудниками МПС были разосланы предупредительные письма об оплате штрафов. Судебным исполнителям направлены материалы 1200 должников, о взыскании административных штрафов на сумму более 11 миллионов тенге в принудительном порядке, - сообщили в ведомстве.



В целом, как сообщили в пресс-службе ДВД, за восемь месяцев этого года было вынесено постановление о наложении административных штрафов на сумму 168 493 866 тенге, взыскано из них - 109 940 453 тенге (65 процентов).