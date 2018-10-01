В Актау заработала светодиодная арка

Светодиодная арка в Актау
Арка пока работает в тестовом режиме. Открытие состоится на этой неделе. Светодиодная арка состоит из 37 500 rgb-ламп, которые освещают 60-метровый туннель. Ширина туннеля, напомним, составляет 6,5 метра, высота - 5,2 метра.
Обошлась арка местному бюджету в 23 с половиной миллиона тенге. Ранее в Актау установили светодиодное освещение на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.
Скриншот с видео. Видео @alibolat__
Обошлась арка местному бюджету в 23 с половиной миллиона тенге. Ранее в Актау установили светодиодное освещение на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.
Скриншот с видео. Видео @alibolat__