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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 2280

В Актау заработала светодиодная арка

Арка, установленная в 14 микрорайоне Актау, «заиграла» красками. Туннель освещается синим, красным, белым и другими цветами.

Светодиодная арка в Актау
Арка пока работает в тестовом режиме. Открытие состоится на этой неделе. Светодиодная арка состоит из 37 500 rgb-ламп, которые освещают 60-метровый туннель. Ширина туннеля, напомним, составляет 6,5 метра, высота - 5,2 метра.

Обошлась арка местному бюджету в 23 с половиной миллиона тенге. Ранее в Актау установили светодиодное освещение на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.

Скриншот с видео. Видео @alibolat__





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Комментарии ( 7 )

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  • Tana
  • Я
  • Lady_M
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 14:13
Разочарована, на 23 ляма, такая короткая арка. А между 12 и 11 мкр-ами, тоже арка, зачем? Что она означает? Ниоткуда начинается, непонятно как заканчивается. Ощущение, что у кого-то новогодние огни дома остались, и их решили повесить, чтоб не пропали.

Лучше бы около моря навесы сделали над лавочками. И фонтаны.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Василий Кравчук
  • Ingul
  • ddd888
  • Aleksa-N
  • Я
  • Сергей Владимиров
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:42
по мне не понятное строение вообще!!! какой функционал? тупо ради 60 метров красоты?! зимой начнут отрубаться лампы проводки! смысл тогда? по мне немного добавить к 23 лямов и на набережной можно было соорудить фонтан! летом был бы полезнее!
 
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  • ddd888
  • Aleksa-N
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 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 12:40
23 ляма за такое!? Не многова то ли???
 
-8
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  • Мимоза
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 12:34
Lady_M,
хватит ныть, нормально же, хоть что-то делают, чтобы скрасить серость.
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 12:26
Цитата: тишка
Видела. Но там, посередине, почему то большое место пропущено т.е. без лампочек.. Интересно доделали ли?

Чтобы доделать надо еще миллионов 5..
 
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Прокопенко (Посетители) Сегодня, 12:07
23 с половиной мульта, бюджет как мне кажется завишен но смотрится потрясно
 
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тишка (Посетители) Сегодня, 12:04
Видела. Но там, посередине, почему то большое место пропущено т.е. без лампочек.. Интересно доделали ли?
 
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 Lady_M (Посетители) Сегодня, 11:43
первая необходимость для горожан и города!
интересно, 23 мл. дотянут до весны?
 
 

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