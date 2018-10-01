Венера Мустапаева: В Мангистауской области подписано 227 меморандумов с предпринимателями о недопущении роста цен..

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В Мангистауской области, по словам Венеры Мустапаевой, работают два гипермаркета, 65 супермаркетов, 481 мини-маркет и 29 рынков.



- В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары на еженедельной основе проводится мониторинг розничных цен в торговых объектах региона. Ежемесячно проводится заседание областного штаба оперативного реагирования на повышение цен социально значимых продовольственных товаров. Подписано 227 меморандумов с руководителями торговых предприятий и рынков «О недопущении необоснованного роста цен». С начала года в городах и районах области была проведена 461 ярмарка продовольственных товаров с участием товаропроизводителей и оптовых поставщиков, где без посредников оптовиками реализуется продукция на 15-20% ниже рыночной, - сообщила Венера Мустапаева.



Местные предприниматели, по словам руководителя управления предпринимательства и торговли региона, производят сегодня муку, хлебобулочную и макаронную продукцию, а также молочную продукцию, куриное яйцо, овощную и бахчевую продукцию в сезонный период.



Фот: Lada.kz