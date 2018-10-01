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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 263

Венера Мустапаева: В Мангистауской области подписано 227 меморандумов с предпринимателями о недопущении роста цен

Продовольственные товары в Актау поступают из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также из 12 областей Казахстана. Об этом рассказала Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В Мангистауской области, по словам Венеры Мустапаевой, работают два гипермаркета, 65 супермаркетов, 481 мини-маркет и 29 рынков.

- В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары на еженедельной основе проводится мониторинг розничных цен в торговых объектах региона. Ежемесячно проводится заседание областного штаба оперативного реагирования на повышение цен социально значимых продовольственных товаров. Подписано 227 меморандумов с руководителями торговых предприятий и рынков «О недопущении необоснованного роста цен». С начала года в городах и районах области была проведена 461 ярмарка продовольственных товаров с участием товаропроизводителей и оптовых поставщиков, где без посредников оптовиками реализуется продукция на 15-20% ниже рыночной, - сообщила Венера Мустапаева.

Местные предприниматели, по словам руководителя управления предпринимательства и торговли региона, производят сегодня муку, хлебобулочную и макаронную продукцию, а также молочную продукцию, куриное яйцо, овощную и бахчевую продукцию в сезонный период.

Фот: Lada.kz


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Комментарии ( 1 )

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  • babnik
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:49
Венера Мустапаева: В Мангистауской области подписано 227 меморандумов с предпринимателями о недопущении роста цен..
ДА!..И кто это проконтролирует?!.. look
Сейчас уже цены на овощи и фрукты пошли в верх, хотя сезон заготовок..

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 

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