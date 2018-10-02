В Мунайлинском районе построили сортировочную станцию для твердых бытовых отходов

Дуйсен Кусбеков

На станции будут сортировать отходы, которые запрещены к захоронению на полигонах. Об этом сообщил Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.



- За восемь месяцев 2018 года в регионе из 129 521 тонн твердых отходов на полигоне было переработано 10 254 тонны. Потребность в мусорных контейнерах сегодня составляет 20 417 штук, установлено 10 093, или 49%. В области функционируют восемь полигонов для твердых бытовых отходов, соответствующих санитарным нормам: в Актау, Жанаозене, Форт-Шевченко, Бейнеу, Курыке, Жетыбае, Шетпе и на месторождении Каламкас. В Жанаозене работает завод по переработке и утилизации твердых бытовых отходов мощностью 2,2 миллиона кубических метров, - сообщил Дуйсен Кусбеков.



Фото пресс-службы акима области