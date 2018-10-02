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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:44

Просмотров: 317

В Мунайлинском районе построили сортировочную станцию для твердых бытовых отходов

Недалеко от села Баскудук Мунайлинского района завершилось строительство сортировочной станции мощностью 50 тысяч тонн отходов в год. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Дуйсен Кусбеков
На станции будут сортировать отходы, которые запрещены к захоронению на полигонах. Об этом сообщил Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

- За восемь месяцев 2018 года в регионе из 129 521 тонн твердых отходов на полигоне было переработано 10 254 тонны. Потребность в мусорных контейнерах сегодня составляет 20 417 штук, установлено 10 093, или 49%. В области функционируют восемь полигонов для твердых бытовых отходов, соответствующих санитарным нормам: в Актау, Жанаозене, Форт-Шевченко, Бейнеу, Курыке, Жетыбае, Шетпе и на месторождении Каламкас. В Жанаозене работает завод по переработке и утилизации твердых бытовых отходов мощностью 2,2 миллиона кубических метров, - сообщил Дуйсен Кусбеков.

Фото пресс-службы акима области


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