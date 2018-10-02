В Мангистау промаркировали меховые изделия

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По информации ведомства, маркировке подлежали предметы одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины, а также одежда из иных видов меха.



На сегодняшний день на рынках области промаркировано 7 416 единиц меховых изделий.



Число субъектов рынка меховых изделий, зарегистрировавшихся в информационной системе маркировки, составляет 26 налогоплательщиков.



- Процесс легализации и маркировки остатков меховых изделий завершен. Теперь предприниматели не имеют права реализовывать меховые изделия без наличия в них контрольных (идентификационных) знаков установленного образца. Маркировке не подлежали предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов), а также перчатки, рукавицы, митенки и головные уборы из натурального меха. Не подлежат маркировке изделия, ввозимые физическими лицами для личного пользования, - рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.



В департаменте государственных доходов отметили, что процедура маркировки меховых изделий направлена на поддержку здоровой конкуренции, защиту рынка от нелегальной продукции, сокращение объема теневой экономики и увеличение поступлений налогов в бюджет. Наличие маркировки — это гарантия качества товара для покупателя.



Кроме того, покупатели имеют возможность проверить подлинность мехового изделия на сайте https://markirovka.gov.kz, (в том числе с помощью мобильного приложения – Маркировка KZ).



- В случае нарушения норм законодательства и реализации немаркированных меховых изделий просим покупателей сообщать в департамент государственных доходов по Мангистауской области по телефонам: 30-16-01, 30-13-10 внутренний 1036, - отметили в департаменте государственных доходов.