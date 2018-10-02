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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:07

Просмотров: 250

В Мангистау промаркировали меховые изделия

Налоговики полностью промаркировали меховые изделия на рынках Мангистау. Об этом сообщили в отделе администрирования импорта из третьих стран и Таможенного союза департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Фото akmolinform.kz
По информации ведомства, маркировке подлежали предметы одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины, а также одежда из иных видов меха.

На сегодняшний день на рынках области промаркировано 7 416 единиц меховых изделий.

Число субъектов рынка меховых изделий, зарегистрировавшихся в информационной системе маркировки, составляет 26 налогоплательщиков.

- Процесс легализации и маркировки остатков меховых изделий завершен. Теперь предприниматели не имеют права реализовывать меховые изделия без наличия в них контрольных (идентификационных) знаков установленного образца. Маркировке не подлежали предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов), а также перчатки, рукавицы, митенки и головные уборы из натурального меха. Не подлежат маркировке изделия, ввозимые физическими лицами для личного пользования, - рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

В департаменте государственных доходов отметили, что процедура маркировки меховых изделий направлена на поддержку здоровой конкуренции, защиту рынка от нелегальной продукции, сокращение объема теневой экономики и увеличение поступлений налогов в бюджет. Наличие маркировки — это гарантия качества товара для покупателя.

Кроме того, покупатели имеют возможность проверить подлинность мехового изделия на сайте https://markirovka.gov.kz, (в том числе с помощью мобильного приложения – Маркировка KZ).

- В случае нарушения норм законодательства и реализации немаркированных меховых изделий просим покупателей сообщать в департамент государственных доходов по Мангистауской области по телефонам: 30-16-01, 30-13-10 внутренний 1036, - отметили в департаменте государственных доходов.


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Комментарии ( 2 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 12:38
Дело нужное.
Хотя кого то устраивает и бритый ежик под шиншиллу от кетайцких производителей высокой моды.
Жаль только, что это у нас не сработает. Будут прессовать только порядочных коммерсов, чтобы маркировались и платили за это все.
А барыги как пихали так и будут пихать левак.
Это не только с мехом, кстати.
 
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Mona (Посетители) Сегодня, 12:28
Ого! Серьезно все у нас.
 
 

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