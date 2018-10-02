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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 626

Житель Жанаозена на свои деньги строит спортивный комплекс в селе Рахат

Житель Жанаозена, тренер по боксу Едилов Нуржан, на свои личные средства строит спорткомплекс в селе Рахат. По его словам, выбор именно этого села был не случаен, так как в нем проживает свыше 40 000 человек.

Фото предоставил Батырбек Джайлибаев
Как говорит Нуржан Едилов, открытие нового спорткомплекса позволит решить вопрос спортивного досуга населения села Рахат.

- Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Однако в стране не хватает спортивных объектов, спортинвентаря и оборудования, доступного для всех. В этой связи правительству и местным органам необходимо принять меры по развитию физкультуры, массового спорта и строительству физкультурно-оздоровительных объектов по типовым проектам, в том числе дворовых, - сказал Нуржан Едилов.

В новом сельском спортивном комплексе будут действовать секции по боксу, каратэ-до, дзюдо, вольной борьбе, настольному теннису, футзалу, легкой атлетике, баскетболу, волейболу.

Ознакомиться с ходом строительства спорткомплекса из Актау приехали двукратный олимпийский призер Адильбек Ниязымбетов, мастер спорта международного класса, чемпион Азии, призер мира, участник олимпиады Берик Абдрахманов и директор специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по боксу Жандарбек Исанов.

Житель Жанаозена на свои деньги строит спортивный комплекс в селе Рахат


- Мы желаем успешного старта новому социально значимому спортивному объекту. Пусть из стен этого спорткомплекса выйдут олимпийские и мировые чемпионы, - сказал Адильбек Ниязымбетов.

Житель Жанаозена на свои деньги строит спортивный комплекс в селе Рахат


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Комментарии ( 1 )

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sweetestsin (Посетители) Сегодня, 16:29
Ого, молодец! Желаю успеха. От души!
 
 

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