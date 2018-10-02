Житель Жанаозена на свои деньги строит спортивный комплекс в селе Рахат

Как говорит Нуржан Едилов, открытие нового спорткомплекса позволит решить вопрос спортивного досуга населения села Рахат.- Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Однако в стране не хватает спортивных объектов, спортинвентаря и оборудования, доступного для всех. В этой связи правительству и местным органам необходимо принять меры по развитию физкультуры, массового спорта и строительству физкультурно-оздоровительных объектов по типовым проектам, в том числе дворовых, - сказал Нуржан Едилов.В новом сельском спортивном комплексе будут действовать секции по боксу, каратэ-до, дзюдо, вольной борьбе, настольному теннису, футзалу, легкой атлетике, баскетболу, волейболу.Ознакомиться с ходом строительства спорткомплекса из Актау приехали двукратный олимпийский призер Адильбек Ниязымбетов, мастер спорта международного класса, чемпион Азии, призер мира, участник олимпиады Берик Абдрахманов и директор специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по боксу Жандарбек Исанов.- Мы желаем успешного старта новому социально значимому спортивному объекту. Пусть из стен этого спорткомплекса выйдут олимпийские и мировые чемпионы, - сказал Адильбек Ниязымбетов.