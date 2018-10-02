«Девочка-калькулятор»: Школьница из Актау установила мировой рекорд по ментальной арифметике

Кадр видео
Всего за 26 минут 26 секунд и 12 миллисекунд школьники решили 30 тысяч примеров.
Соревнования проходили в России в рамках Второго Евразийского женского форума и охватили 150 учениц со всего мира.
- Уникальной программой развития умственных способностей детей, основанной на системе устного счета, Орынгуль занимается несколько лет. За молниеносное выполнение сложнейших арифметических действий в уме ее называют «девочкой- калькулятор». К мировому конкурсу Орынгуль готовилась в течение месяца, ежедневно по два часа, - сообщается на телеканале «Хабар».
- Сами соревнования были разделены на несколько этапов. В одном из них мы в виде эстафеты, передавая друг другу карандаш, решали примеры. Это хороший опыт для меня. Но в будущем я мечтаю стать не математиком, а врачом, - рассказала Орынгуль Арыстан.
Инструктор по ментальной арифметике Карлыгаш Абдреимова отметила, что достижение самой продолжительной в истории математической эстафеты по ментальной арифметике теперь записано в Мировую Книгу рекордов и Азиатскую Книгу рекордов.
Соревнования проходили в России в рамках Второго Евразийского женского форума и охватили 150 учениц со всего мира.
- Уникальной программой развития умственных способностей детей, основанной на системе устного счета, Орынгуль занимается несколько лет. За молниеносное выполнение сложнейших арифметических действий в уме ее называют «девочкой- калькулятор». К мировому конкурсу Орынгуль готовилась в течение месяца, ежедневно по два часа, - сообщается на телеканале «Хабар».
- Сами соревнования были разделены на несколько этапов. В одном из них мы в виде эстафеты, передавая друг другу карандаш, решали примеры. Это хороший опыт для меня. Но в будущем я мечтаю стать не математиком, а врачом, - рассказала Орынгуль Арыстан.
Инструктор по ментальной арифметике Карлыгаш Абдреимова отметила, что достижение самой продолжительной в истории математической эстафеты по ментальной арифметике теперь записано в Мировую Книгу рекордов и Азиатскую Книгу рекордов.