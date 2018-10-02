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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 317

«Девочка-калькулятор»: Школьница из Актау установила мировой рекорд по ментальной арифметике

Шестиклассница из Актау Орынгуль Арыстан стала одной из участниц команды, установившей мировой рекорд по ментальной арифметике, сообщает телеканал «Хабар».

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Всего за 26 минут 26 секунд и 12 миллисекунд школьники решили 30 тысяч примеров.

Соревнования проходили в России в рамках Второго Евразийского женского форума и охватили 150 учениц со всего мира.

- Уникальной программой развития умственных способностей детей, основанной на системе устного счета, Орынгуль занимается несколько лет. За молниеносное выполнение сложнейших арифметических действий в уме ее называют «девочкой- калькулятор». К мировому конкурсу Орынгуль готовилась в течение месяца, ежедневно по два часа, - сообщается на телеканале «Хабар».

- Сами соревнования были разделены на несколько этапов. В одном из них мы в виде эстафеты, передавая друг другу карандаш, решали примеры. Это хороший опыт для меня. Но в будущем я мечтаю стать не математиком, а врачом, - рассказала Орынгуль Арыстан.

Инструктор по ментальной арифметике Карлыгаш Абдреимова отметила, что достижение самой продолжительной в истории математической эстафеты по ментальной арифметике теперь записано в Мировую Книгу рекордов и Азиатскую Книгу рекордов.




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Комментарии ( 1 )

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Мимоза (Посетители) Сегодня, 15:55
Гениальный ребенок! Поздравляю.
 
 

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