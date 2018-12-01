Канат Таймерденов: Преступность в Мангистау снизилась на 12 процентов

Фото Таланта Кусаина
Глава мангистауской полиции Канат Таймерденов рассказал, что по итогам десяти месяцев 2018 года в области наблюдается снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 12 процентов (с 4 925 до 4 343).
Всего с начала года было раскрыто 2 894 преступления. Кроме того, было задержано 48 преступников, находящихся в розыске, и установлено местонахождение 30 без вести пропавших лиц.
- Отмечается снижение тяжких видов преступлений на 22,8 процента (с 561 до 433), особо-тяжких на 15,4 процента (с 39 до 33), средней тяжести на 17,9 процента (с 2 755 до 2 261) и небольшой тяжести на 17,8 процента (с 733 до 609). Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (на 0,2 процента, с 1308 до 1306), и в группе лиц (на 25,7 процента, с 335 до 249), - отметил Канат Таймерденов.
В свою очередь, главой департамента полиции области отмечено, что с начала года выявлено свыше 300 наркоправонарушений, в том числе 69 фактов сбыта и пять фактов хранения в особо крупных размерах. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов наркотических средств, а именно, 560 граммов героина, 98 килограммов марихуаны, 928 граммов гашиша и 1,3 килограмма опия.
- К примеру, в мае при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района был задержан житель области, у которого в ходе обыска времянки на территории его участка было обнаружено и изъято пять мешков с наркотическим средством «марихуана», общим весом 83 килограмма. В сентябре он приговором суда был осужден к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, - отметил Канат Таймерденов.
Как отметил глава полиции области на встрече с населением, одним из приоритетных направлений деятельности ведомства является борьба с кражами, которая проводится в рамках ведомственной программы по противодействию кражам чужого имущества на 2018-2020 годы.
В результате принятых мер полицейским удалось добиться снижения общего количества краж на 24,1 процента (на 571 факт, с 2 367 до 1 796). На семь процентов снижена доля краж в общей массе зарегистрированных преступлений с 48,0 процента (2 367 из 4 925) до 41,3 процента (1 796 из 4 343). По республике этот показатель по регионам составляет выше 70 процентов.
К тому же раскрываемость краж улучшена на 13,9 процента (с 39,3 процента до 53,2 процента), в том числе квартирных краж на 10,8 процента (с 45,0 процента до 55,8 процента).
- Всё это результаты ежедневной кропотливой работы наших сотрудников. К примеру, в августе после проведения ряда ОПМ была задержана группа гастролеров из Актобе, промышлявших квартирными кражами. Буквально на днях был задержан ещё один гастролер из Алматы. Общая сумма причиненного ущерба задержанными составила свыше 15 миллионов тенге, - отметил глава департамента полиции.
Касательно профилактики краж скота, а также организации эффективного их поиска, полицией области дважды был поднят вопрос чипирования скота. Он рассматривался с участием акима области на заседании межведомственной комиссии с приглашением акимов городов, районов и других гос. органов, а также компании ТОО «Щит-Темир», занимающейся чипированием.
- Результаты проводимой работы на лицо, на сегодня уже чипировано свыше 16 тысяч лошадей из общего числа в 76 105 голов, - сообщил Канат Таймерденов.
Он также рассказал, что в прошлом году одной из тяжелых проблем были карманные кражи, которые, в основном, совершались в общественном транспорте. По данным полиции области, с начала года был зарегистрирован рост карманных краж, причем основная их масса или 95 процентов приходилась на областной центр и Мунайлинский район. В связи с чем полицейскими было внесено предложение – установить в маршрутных автобусах камеры видеонаблюдения.
- На сегодняшний день камерами оборудовано 57 автобусов. Если раньше за неделю в Актау мы регистрировали от четырех до семи карманных краж, то за последний месяц зарегистрирован всего лишь один факт, - отметил глава полиции области.
В рамках проекта «Безопасный город» в Актау в общественных местах, дворах, а также на всех въездах и выездах в микрорайоны начата установка 600 видеокамер. Кроме того, в Жанаозене за счет средств АО «МангистауМунайГаз» до конца первого квартала 2019 года будут установлены 120 камер видеонаблюдения (на сумму 271 миллион тенге). В результате общее количество камер по области по состоянию на 1 января 2019 года составит 1 035 единиц.
Напомним, ранее сообщалось, что 30 ноября состоится встреча главы департамента полиции Мангистауской области с населением.
Всего с начала года было раскрыто 2 894 преступления. Кроме того, было задержано 48 преступников, находящихся в розыске, и установлено местонахождение 30 без вести пропавших лиц.
- Отмечается снижение тяжких видов преступлений на 22,8 процента (с 561 до 433), особо-тяжких на 15,4 процента (с 39 до 33), средней тяжести на 17,9 процента (с 2 755 до 2 261) и небольшой тяжести на 17,8 процента (с 733 до 609). Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (на 0,2 процента, с 1308 до 1306), и в группе лиц (на 25,7 процента, с 335 до 249), - отметил Канат Таймерденов.
В свою очередь, главой департамента полиции области отмечено, что с начала года выявлено свыше 300 наркоправонарушений, в том числе 69 фактов сбыта и пять фактов хранения в особо крупных размерах. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов наркотических средств, а именно, 560 граммов героина, 98 килограммов марихуаны, 928 граммов гашиша и 1,3 килограмма опия.
- К примеру, в мае при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района был задержан житель области, у которого в ходе обыска времянки на территории его участка было обнаружено и изъято пять мешков с наркотическим средством «марихуана», общим весом 83 килограмма. В сентябре он приговором суда был осужден к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, - отметил Канат Таймерденов.
Как отметил глава полиции области на встрече с населением, одним из приоритетных направлений деятельности ведомства является борьба с кражами, которая проводится в рамках ведомственной программы по противодействию кражам чужого имущества на 2018-2020 годы.
В результате принятых мер полицейским удалось добиться снижения общего количества краж на 24,1 процента (на 571 факт, с 2 367 до 1 796). На семь процентов снижена доля краж в общей массе зарегистрированных преступлений с 48,0 процента (2 367 из 4 925) до 41,3 процента (1 796 из 4 343). По республике этот показатель по регионам составляет выше 70 процентов.
К тому же раскрываемость краж улучшена на 13,9 процента (с 39,3 процента до 53,2 процента), в том числе квартирных краж на 10,8 процента (с 45,0 процента до 55,8 процента).
- Всё это результаты ежедневной кропотливой работы наших сотрудников. К примеру, в августе после проведения ряда ОПМ была задержана группа гастролеров из Актобе, промышлявших квартирными кражами. Буквально на днях был задержан ещё один гастролер из Алматы. Общая сумма причиненного ущерба задержанными составила свыше 15 миллионов тенге, - отметил глава департамента полиции.
Касательно профилактики краж скота, а также организации эффективного их поиска, полицией области дважды был поднят вопрос чипирования скота. Он рассматривался с участием акима области на заседании межведомственной комиссии с приглашением акимов городов, районов и других гос. органов, а также компании ТОО «Щит-Темир», занимающейся чипированием.
- Результаты проводимой работы на лицо, на сегодня уже чипировано свыше 16 тысяч лошадей из общего числа в 76 105 голов, - сообщил Канат Таймерденов.
Он также рассказал, что в прошлом году одной из тяжелых проблем были карманные кражи, которые, в основном, совершались в общественном транспорте. По данным полиции области, с начала года был зарегистрирован рост карманных краж, причем основная их масса или 95 процентов приходилась на областной центр и Мунайлинский район. В связи с чем полицейскими было внесено предложение – установить в маршрутных автобусах камеры видеонаблюдения.
- На сегодняшний день камерами оборудовано 57 автобусов. Если раньше за неделю в Актау мы регистрировали от четырех до семи карманных краж, то за последний месяц зарегистрирован всего лишь один факт, - отметил глава полиции области.
В рамках проекта «Безопасный город» в Актау в общественных местах, дворах, а также на всех въездах и выездах в микрорайоны начата установка 600 видеокамер. Кроме того, в Жанаозене за счет средств АО «МангистауМунайГаз» до конца первого квартала 2019 года будут установлены 120 камер видеонаблюдения (на сумму 271 миллион тенге). В результате общее количество камер по области по состоянию на 1 января 2019 года составит 1 035 единиц.
Напомним, ранее сообщалось, что 30 ноября состоится встреча главы департамента полиции Мангистауской области с населением.
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