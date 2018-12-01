В Актау открылся новый центр миграционных услуг

Центр миграционных услуг открылся в 21 микрорайоне.Он будет работать по принципу «одного окна». Здесь иностранные граждане смогут пройти медицинский осмотр, получить ИИН, оплатить гос. пошлины для предоставления всех видов услуг, оформить страховой полис, пройти дактилоскопическую регистрацию для получения разрешения на трудовую деятельность в Республике Казахстан.- Также в число оказываемых услуг центра входят регистрация иностранцев, решение вопросов визовой поддержки, вопросы оставления на постоянное место жительства и получения гражданства, - отметили в пресс-службе акима области.Кроме того, в центре будут оказываться все государственные услуги, предоставляемые полицией, такие как регистрация и выдача разрешения на хранение оружия, выдача разрешения на установку газового оборудования, оплата административных штрафов, выдача архивных справок, а также выдача лицензии для охранной деятельности.