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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 851

Виртуальный тур по Мангистау: Каньон воющих волков

Ночью в степи над ущельем Капамсай раздался вой волков, а нелюди расстреляли одно из немногочисленных деревьев. Об этом рассказал автор съемки Юрий Песцов.

Каньон воющих волков
Съемки уникального каньона, по словам Юрия Песцова, заняли два дня, потому что была исключительно благоприятная погода.

- Ночью в степи над ущельем раздался вой волков. Мы с женой побежали в машину за телефонами, чтобы записать эти звуки. Но, к сожалению, не успели, волки ушли, - поделился автор съемки.


Ущелье лучше всего посещать весной, как отметил Юрий Песцов, когда можно увидеть цветущую степь, и в каньоне есть вода.

- Меловые отвесные скалы, а на дне пересохшего русла – зеленая роща с огромными вековыми деревьями. Так и хочется спуститься по отвесной горе, чтобы поближе полюбоваться красотой весенней зелени. Но это весной. А пока - суровое безмолвие камня, нарушаемое только ночным воем волчьих стай, рыскающих по степи в поисках добычи, - так отозвался об ущелье автор съемки.


Ущелье находится в пяти километрах от побережья Каспийского моря на полуострове Тюб-Караган.

Для виртуального тура Юрий Песцов использовал 13 сферических панорам.

Виртуальный тур озвучен. Музыку можно включить на смартфоне в меню «Настройки» в правом верхнем углу.



Юрия Песцова очень возмутили действия неизвестных лиц, которые расстреляли одно из деревьев в этом же каньоне Капамсай.

- Ранее информация об этом уже была озвучена в Facebook путешественником Антоном Дикиным, и приводились фото гильз калибра 7,62 мм. Произведено около 10 выстрелов в дерево на одном уровне. Пули все прошли на вылет. Это варварство, такое могли натворить только нелюди. Мы когда увидели это дерево, не знали, что и придумать. Единственное, что пришло на ум — замотать целлофановыми пакетами и скотчем. Мы посоветовались со знающими людьми, и они сказали, если крона большая, то дерево скорее всего погибнет, - возмутился Юрий Песцов.


Виртуальный тур по Мангистау: Каньон воющих волков


Также Юрий Песцов добавил шесть сферических панорам в тур по набережной Актау.



Напомним, ранее Юрий Песцов со своей женой выезжали на недельную экспедицию во впадину Карынжарык, где был потрясен небывалой красотой и масштабами этого места.

Свои работы Юрий Песцов выкладывает в личной группе в Facebook.

Для справки: Съемка с одной точки называется «сферическая панорама». А набор сферических панорам - это виртуальный тур.


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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 16:39
приводились фото гильз калибра 7,62 мм

Ещё пулю найти и передать на экспертизу.
 
 

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