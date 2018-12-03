Виртуальный тур по Мангистау: Каньон воющих волков

- Ночью в степи над ущельем раздался вой волков. Мы с женой побежали в машину за телефонами, чтобы записать эти звуки. Но, к сожалению, не успели, волки ушли, - поделился автор съемки.

- Меловые отвесные скалы, а на дне пересохшего русла – зеленая роща с огромными вековыми деревьями. Так и хочется спуститься по отвесной горе, чтобы поближе полюбоваться красотой весенней зелени. Но это весной. А пока - суровое безмолвие камня, нарушаемое только ночным воем волчьих стай, рыскающих по степи в поисках добычи, - так отозвался об ущелье автор съемки.

- Ранее информация об этом уже была озвучена в Facebook путешественником Антоном Дикиным, и приводились фото гильз калибра 7,62 мм. Произведено около 10 выстрелов в дерево на одном уровне. Пули все прошли на вылет. Это варварство, такое могли натворить только нелюди. Мы когда увидели это дерево, не знали, что и придумать. Единственное, что пришло на ум — замотать целлофановыми пакетами и скотчем. Мы посоветовались со знающими людьми, и они сказали, если крона большая, то дерево скорее всего погибнет, - возмутился Юрий Песцов.