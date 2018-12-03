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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:23

Просмотров: 732

Жителей Актау предупреждают о ремонте участка дороги в 4 микрорайоне

Ремонтные работы будут производиться несколько дней. Об этом сообщили на странице городского акимата в Instagram.

Фото informburo.kz
Сегодня, 3 декабря, начался ремонт участка дороги в 4 микрорайоне, напротив школы боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь».

- На участке проводятся работы по фрезерованию старого асфальтового покрытия. Общая протяженность участка - 270 метров. Работы будут длиться еще несколько дней, после чего весь участок дороги перекроют на сутки, - сообщили в акимате Актау.

Со слов Жетыбая Кубашева, руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, такой подарок городу в честь 55-летия Актау преподнесла компания «Иврус».



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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 23:03
Jaugan janbyr jondeu junystaryna aserin bermese bolgany. Adette, janbyrly kunderi tas joldy tosemeitin edi goi degenim.
 
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  • tolk
 ShEV (Посетители) Вчера, 22:03
Это та контора,которая бордюры делает?.. Подарок... dance
 
 

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