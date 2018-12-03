Жителей Актау предупреждают о ремонте участка дороги в 4 микрорайоне

Сегодня, 3 декабря, начался ремонт участка дороги в 4 микрорайоне, напротив школы боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь».- На участке проводятся работы по фрезерованию старого асфальтового покрытия. Общая протяженность участка - 270 метров. Работы будут длиться еще несколько дней, после чего весь участок дороги перекроют на сутки, - сообщили в акимате Актау.Со слов Жетыбая Кубашева, руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, такой подарок городу в честь 55-летия Актау преподнесла компания «Иврус».