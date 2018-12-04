Брат 2: Токжанов назначен заместителем акима Актюбинской области

Ербол Едилов в своем Telegram-канале написал, что вновь назначенный заместитель акима Марат Токжанов является родным младшим братом акима Мангистауской области Ералы Лукпановича Тугжанова.С января 2018 года Марат Токжанов являлся заместителем председателя федерации профсоюзов Республики Казахстан. В разное время он был заместителем акима Западно-Казахстанской области и Уральска.