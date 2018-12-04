Брат 2: Токжанов назначен заместителем акима Актюбинской области

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Ербол Едилов в своем Telegram-канале написал, что вновь назначенный заместитель акима Марат Токжанов является родным младшим братом акима Мангистауской области Ералы Лукпановича Тугжанова.
С января 2018 года Марат Токжанов являлся заместителем председателя федерации профсоюзов Республики Казахстан. В разное время он был заместителем акима Западно-Казахстанской области и Уральска.
С января 2018 года Марат Токжанов являлся заместителем председателя федерации профсоюзов Республики Казахстан. В разное время он был заместителем акима Западно-Казахстанской области и Уральска.