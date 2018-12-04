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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 471

Брат 2: Токжанов назначен заместителем акима Актюбинской области

Бывший заместитель председателя федерации профсоюзов Республики Казахстан Марат Лукпанович Токжанов назначен заместителем акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева. Об этом сообщил Ербол Едилов, политолог, управляющий директор GR Consulting Group в своем Telegram-канале. YEDILOV ONLINE.

Фото с сайта bnews.kz
Ербол Едилов в своем Telegram-канале написал, что вновь назначенный заместитель акима Марат Токжанов является родным младшим братом акима Мангистауской области Ералы Лукпановича Тугжанова.

С января 2018 года Марат Токжанов являлся заместителем председателя федерации профсоюзов Республики Казахстан. В разное время он был заместителем акима Западно-Казахстанской области и Уральска.

Брат 2: Токжанов назначен заместителем акима Актюбинской области


 

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Комментарии ( 1 )

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  • babnik
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 18:23
это как то поможет решить проблемы жителей с.Бвскудук и других аулов (б.дач), где нет газа, дорог, и прочих признаков цивилизации? Если да-то просто прекрасно, если нет- то кому это интересно кроме этих героев
 
 

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