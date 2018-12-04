В селе Сайын Шапагатов после сильного ветра восстановлено энергоснабжение

В редакцию «Лады» с жалобой обратились жители села Сайын Шапагатов. По их словам, в минувшие выходные деревянные опоры линий электропередачи упали от сильного ветра.- Провода все на земле. Приехали электрики, вырубили свет всем, кто подключен к этим линиям, и сказали, что мы сами должны установить заново столбы, и тогда сотрудники коммунального хозяйства пустят ток. По договору на обеспечение электричеством мы, жители, не отвечаем за столбы. Исправно платим за свет. Ситуация повторяется из года в год. До каких пор будет длиться это безобразие? Народ остался без света, - пожаловались сельчане.Аким села Сайын Шапагатов Габиден Нуржаубай сообщил, что все поваленные ветром линии электропередачи на сегодняшний день восстановлены.- Энергоснабжение восстановлено, свет во всех домах есть. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация на установку железобетонных опор линий электропередачи, - отметил сельский аким.