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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 232

В селе Сайын Шапагатов после сильного ветра восстановлено энергоснабжение

Работники ГКП «Коммуналдық қызмет» восстановили поваленные деревянные опоры линий электропередачи после сильного ветра в селе Сайын Шапагатов. Об этом сообщили в сельском акимате.

Фото очевидцев
В редакцию «Лады» с жалобой обратились жители села Сайын Шапагатов. По их словам, в минувшие выходные деревянные опоры линий электропередачи упали от сильного ветра.

- Провода все на земле. Приехали электрики, вырубили свет всем, кто подключен к этим линиям, и сказали, что мы сами должны установить заново столбы, и тогда сотрудники коммунального хозяйства пустят ток. По договору на обеспечение электричеством мы, жители, не отвечаем за столбы. Исправно платим за свет. Ситуация повторяется из года в год. До каких пор будет длиться это безобразие? Народ остался без света, - пожаловались сельчане.

В селе Сайын Шапагатов после сильного ветра восстановлено энергоснабжение


Аким села Сайын Шапагатов Габиден Нуржаубай сообщил, что все поваленные ветром линии электропередачи на сегодняшний день восстановлены.

- Энергоснабжение восстановлено, свет во всех домах есть. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация на установку железобетонных опор линий электропередачи, - отметил сельский аким.


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