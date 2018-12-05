Смерть женщины и ребенка в Мангистау: Травившего клопов мужчину отпустили под домашний арест

Фото Рашида Исмагилова
Дезинсекцией, по словам Еркина Чунетова, подозреваемый занимался полгода. По заявлению самого задержанного, он являлся сотрудником ТОО «Таракан-нет», зарегистрированного в Алматы, и об опасности препарата «Квикфос» не знал. Приобрел средство на рынке в Актау. Сразу после гибели 29-летней женщины и двухлетней девочки в поселке Мангистау мужчина был арестован на двое суток. Ходатайство полицейских и прокуроров о продлении срока ареста суд не удовлетворил, назначив подозреваемому меру пресечения «домашний арест».
- Мужчина является уроженцем Мангистауской области. Сейчас он находится под домашним арестом. Ищет себе работу, поскольку в дезинсекции до окончания следствия ему работать запрещено. Недавно он женился, воспитывает маленького ребенка и является единственным кормильцем в семье. По его словам, «Квикфос» он приобрел на рынке в Актау. При этом продавец отрицает, что средство было куплено у него. Из торговой точки нами изъяты все препараты, но «Квикфоса» среди них не было. Торговую точку мы закрыли до конца расследования, - рассказал Еркин Чунетов, заместитель начальника отдела полиции Мунайлинского района.
Расследование ведется по части 2 статьи 104 «Причинение смерти по неосторожности двух и более лиц». Наказание по данной статье предусматривает ограничение свободы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. До конца декабря, по словам Еркина Чунетова, дело планируется передать в суд.
Напомним, санэпидемиологи пришли к выводу, что препарат «Квикфос» нельзя было использовать для травли клопов в квартире. Он предназначен для зернохранилищ. Санитарные врачи заключили, что токсическое отравление стало причиной смерти женщины и девочки в Мунайлинском районе. Всего при дезинсекции жилого дома отравились пять человек.
- Мужчина является уроженцем Мангистауской области. Сейчас он находится под домашним арестом. Ищет себе работу, поскольку в дезинсекции до окончания следствия ему работать запрещено. Недавно он женился, воспитывает маленького ребенка и является единственным кормильцем в семье. По его словам, «Квикфос» он приобрел на рынке в Актау. При этом продавец отрицает, что средство было куплено у него. Из торговой точки нами изъяты все препараты, но «Квикфоса» среди них не было. Торговую точку мы закрыли до конца расследования, - рассказал Еркин Чунетов, заместитель начальника отдела полиции Мунайлинского района.
Расследование ведется по части 2 статьи 104 «Причинение смерти по неосторожности двух и более лиц». Наказание по данной статье предусматривает ограничение свободы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. До конца декабря, по словам Еркина Чунетова, дело планируется передать в суд.
Напомним, санэпидемиологи пришли к выводу, что препарат «Квикфос» нельзя было использовать для травли клопов в квартире. Он предназначен для зернохранилищ. Санитарные врачи заключили, что токсическое отравление стало причиной смерти женщины и девочки в Мунайлинском районе. Всего при дезинсекции жилого дома отравились пять человек.