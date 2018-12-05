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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 1146

Смерть женщины и ребенка в Мангистау: Травившего клопов мужчину отпустили под домашний арест

Подозреваемый 25-тилетний сотрудник ТОО «Таракан-нет», травивший клопов в поселке Мангистау, находится под домашним арестом по решению суда. Все химические вещества из торговой точки, где мужчина, предположительно, покупал ядохимикат, изъяты полицией. Расследование планируется завершить и передать в суд до конца года. Об этом рассказал Еркин Чунетов, заместитель руководителя Мунайлинского районного отдела полиции.

Фото Рашида Исмагилова
Дезинсекцией, по словам Еркина Чунетова, подозреваемый занимался полгода. По заявлению самого задержанного, он являлся сотрудником ТОО «Таракан-нет», зарегистрированного в Алматы, и об опасности препарата «Квикфос» не знал. Приобрел средство на рынке в Актау. Сразу после гибели 29-летней женщины и двухлетней девочки в поселке Мангистау мужчина был арестован на двое суток. Ходатайство полицейских и прокуроров о продлении срока ареста суд не удовлетворил, назначив подозреваемому меру пресечения «домашний арест».

- Мужчина является уроженцем Мангистауской области. Сейчас он находится под домашним арестом. Ищет себе работу, поскольку в дезинсекции до окончания следствия ему работать запрещено. Недавно он женился, воспитывает маленького ребенка и является единственным кормильцем в семье. По его словам, «Квикфос» он приобрел на рынке в Актау. При этом продавец отрицает, что средство было куплено у него. Из торговой точки нами изъяты все препараты, но «Квикфоса» среди них не было. Торговую точку мы закрыли до конца расследования, - рассказал Еркин Чунетов, заместитель начальника отдела полиции Мунайлинского района.

Расследование ведется по части 2 статьи 104 «Причинение смерти по неосторожности двух и более лиц». Наказание по данной статье предусматривает ограничение свободы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. До конца декабря, по словам Еркина Чунетова, дело планируется передать в суд.

Напомним, санэпидемиологи пришли к выводу, что препарат «Квикфос» нельзя было использовать для травли клопов в квартире. Он предназначен для зернохранилищ. Санитарные врачи заключили, что токсическое отравление стало причиной смерти женщины и девочки в Мунайлинском районе. Всего при дезинсекции жилого дома отравились пять человек.


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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
  • бася
 Manka (Посетители) Сегодня, 12:00
смешные, кто будет хранить улику после громкого скандала
 
 

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