Акимат Актау не смог доказать некачественную работу ОО «Казахское общество слепых» в поливочный сезон

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Суд состоялся 20 ноября 2018 года. Истцом выступил ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» с прошением о признании ОО «КОС» недобросовестным участником госзакупок. В частности, суть претензии касалась и отсутствия полива зеленых насаждений.



- В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме. Представители ответчика исковые требования истца не признали и пояснили, что работы, согласно условиям договора, выполняются надлежащим образом. Все акты выполненных работ сторонами были подписаны представителями городского акимата. Жалобы и замечания со стороны истца за ненадлежащее выполнение работ и обязательств по договору не поступало, - сообщили в пресс-службе суда.



В суде также пояснили, что согласно пункту 5.1 заключенного между сторонами договора заказчик или его представители могли проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия их требованиям, указанным в технической спецификации договора. Но во время судебного процесса было установлено, что истцом не проводились проверки о несоответствии выполняемых работ требованиям техспецификации.



- При таких обстоятельствах суд считает доводы истца касательно отсутствия полива зеленых насаждений несостоятельными и вправе отказать в удовлетворении исковых требований истца о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок, - сообщили в суде.



Решение суда не вступило в законную силу. В городском акимате сообщили о подготовке апелляции, которая 7 декабря будет направлена в суд.