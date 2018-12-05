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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 537

Акимат Актау не смог доказать некачественную работу ОО «Казахское общество слепых» в поливочный сезон

Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» подал в суд на общественное объединение «Казахское общество слепых» (КОС) о признании общества недобросовестным участником государственных закупок. Суд не нашел со стороны ОО «КОС» никаких нарушений договора. Истцом не проверялась работа ответчика. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Суд состоялся 20 ноября 2018 года. Истцом выступил ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» с прошением о признании ОО «КОС» недобросовестным участником госзакупок. В частности, суть претензии касалась и отсутствия полива зеленых насаждений.

- В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме. Представители ответчика исковые требования истца не признали и пояснили, что работы, согласно условиям договора, выполняются надлежащим образом. Все акты выполненных работ сторонами были подписаны представителями городского акимата. Жалобы и замечания со стороны истца за ненадлежащее выполнение работ и обязательств по договору не поступало, - сообщили в пресс-службе суда.

В суде также пояснили, что согласно пункту 5.1 заключенного между сторонами договора заказчик или его представители могли проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия их требованиям, указанным в технической спецификации договора. Но во время судебного процесса было установлено, что истцом не проводились проверки о несоответствии выполняемых работ требованиям техспецификации.

- При таких обстоятельствах суд считает доводы истца касательно отсутствия полива зеленых насаждений несостоятельными и вправе отказать в удовлетворении исковых требований истца о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок, - сообщили в суде.

Решение суда не вступило в законную силу. В городском акимате сообщили о подготовке апелляции, которая 7 декабря будет направлена в суд.


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Комментарии ( 6 )

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  • Mestnyi
  • ЁмоЁ
  • КУРЬЕР
  • Пантера
 Agrik (Посетители) Сегодня, 18:14
Вообще судить нужно Государственное учреждение "Актауский городской отдел ЖКХ". И давно пора! Судить не только за этот год и за предыдущие годы, как недобросовестного заказчика. Именно недобросовестного, так как совести у них ни грамма!
Именно они в большей степени виновны в гибели зеленых насаждений Актау.
Во-первых - никогда не контролируют работу озеленителей, не выслушивают их требования, советы, не составляют соответствующие акты о работе, которая должна быть выполнена, но её не выполнили.
Во-вторых - при планировании работ по озеленению на следующий год никогда не планируют удобрять почву под зелеными насаждениями, что является обязательным, как при уходе за растениями, так и при их посадке. Для этого необходим закуп необходимых минеральных и органических удобрений, но его в перечне услуг нет. То есть пусть зеленые насаждения погибают от недостатка питательных веществ в почве. Почвы у нас нет, как таковой, но есть неплодородный грунт, в котором растения быстрее погибнут, если его не удобрить или проживут короткое время, приняв уродливую форму.
Думаю, что это делается намеренно, чтобы обезобразить город, не дать ему быть зеленым оазисом Казахстана, которым он должен быть, на те деньги, которые ежегодно выделяют нав озеленение.
В третьих - отвечу словами Гульнары Коркинбаевой, заместителя руководителя департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области - "В компаниях, занимающихся дезинсекцией, должен быть дезинфектор, дезинструктор, зоолог, обученные специалисты, которые должны иметь сертификаты, свидетельства о повышении квалификации, они должны владеть всеми знаниями для проведения дезинсекционных, дератизационных или дезинфекционных.
То есть - В компании озеленителей города должны быть садоводы, ландшафтные дизайнеры, агрономы, цветоводы, специалисты по земледелию и другие специальности, которых довольно много для того, чтобы ухаживать за зелеными насаждениями, производить их посадку, приготовлять плодородную почву для этого и т.д.
Вместо этого заниматься озеленением доверили совершенно далеким от этого людям, да еще "Обществу слепых". А на каком основании???
Было у них хоть что-то, для того, чтобы выполнить хоть какую-нибудь работу по озеленению? Нет конечно!!! Ни садового инвентаря, ни спец. транспорта, ни посадочного материала, ни удобрений, ни специалистов и вообще ничего!
Тогда на каком основании они озеленяли город и производили полив? Кстати поливали свежие саженцы технической соленой водой, что категорически делать нельзя! А им пофиг, они не специалисты, им зарплата нужна, а не зеленый город.
Вот за это обязательно нужно привлечь к суду ГУ Актауского городского отдел жилищно-коммунального хозяйства!!!
Когда наконец кончится этот беспредел, саботаж и маразм властей города и чиновников?
 
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  • Пантера
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:10
Истцом не проверялась работа ответчика

Реальным "слепым" в данной ситуации получился акимат.
Ну то есть другими словами истец по делу (акимат) подписывал акты выполненных работ без реальной проверки факта выполнения этих самых работ о чем я раньше и говорил.
Что и требовалось доказать. Бабло в количестве 800лямов (если не ошибаюсь) растеклись не в виде воды под деревья городские, а по карманам.

Тут прокуратура должна начинать работать, но мы то знаем, что без команды "фас" местная прокуратура никого кусать не станет....
 
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  • Mestnyi
  • Пантера
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 17:45
Все акты выполненных работ сторонами были подписаны представителями городского акимата.


Вы че, сами на себя в суд подаете? А не хочет никто из контролирующих органов проверить кто подписывал данные бумажки?! Не появилось ли у родственников подписавшего чего нибудь новенького, типа авто?!
 
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  • Akosha
  • Д.Е.Д.
  • Mestnyi
 vildan_99_99 (Посетители) Сегодня, 17:13
Помнится летом здесь была статья о том что Акимат контролирует полив,а теперь узнаем обратное((
 
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  • Mestnyi
 СаМ (Посетители) Сегодня, 17:07
Дело было так, за каждое чирканье карандашом по 20 шт. и теперь не могут найти крайнего. Но, обе стороны осталисья довольны и самое главное в плюсе.
 
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  • Agrik
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:51
Блэт!!! Как этот круговорот бюрократии надоел! Получается Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» загубил зелёные насаждения города? Уверен что и истец (подлец) ответчик заинтересованные в данном развитии дела!что бы в следующем году так же дербанить городской бюджет!!!
P.S.судебные издержки опять нам Горожанам выплачивать!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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