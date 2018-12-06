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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:13

Просмотров: 285

Более двух с половиной миллионов тенге выплатили жителям Мангистау за содействие в раскрытии преступлений

Полиция Мангистауской области поощрила граждан, внесших вклад в борьбу с преступностью и обеспечение общественного порядка. Жителям региона выплатили два миллиона 501 тысячу 200 тенге. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции области.

Фото пресс-службы ДВД Мангистау
К поощрению были представлены 104 жителя Мангистауской области, каждому из которых было вручено по 24 тысячи 50 тенге.

- За активное участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на территории Мангистауской области, в городской и сельской местности, в раскрытии по горячим следам преступлений были вознаграждены 104 человека в размере 24 тысячи 50 тенге на общую сумму два миллиона 501 тысяча 200 тенге. Начальник департамента полиции по Мангистауской области в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2000 года «Об утверждении Правил поощрения граждан, участвующих в охране общественного порядка, способствовавших предупреждению и пресечению преступлений» наградил горожан за помощь в борьбе с преступностью, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Более двух с половиной миллионов тенге выплатили жителям Мангистау за содействие в раскрытии преступлений


Более двух с половиной миллионов тенге выплатили жителям Мангистау за содействие в раскрытии преступлений


Еще четверо жителей Мангистауской области, которые помогли вовремя раскрыть преступления, получили почетные грамоты и медали. Медалями награждены: Марлен Сатымбеков, Хайтжан Айбергенова, Азангали Абдигаппаров и Римма Утесбаева.


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