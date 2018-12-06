В Мангистауской области переименовали пять сел

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Вопрос о переименовании сел Мангистау 1,2,3,4,5 поднимали жители этих населенных пунктов во время отчетной встречи акима Мангистауской области Ералы Тугжанова с населением.



- Предложение было поддержано главой региона. Решением акима района и районного маслихата оно было направлено на рассмотрение в ономастическую комиссию, - сообщили в пресс-службе акимата.



В результате 14 ноября Мангистауская областная ономастическая комиссия приняла решение переименовать село Мангистау-1 в «Ақ Еспе», село Мангистау-2 в «Бозжыра», село Мангистау-3 в «Айрақты», село Мангистау-4 в «Шерқала» и село Мангистау-5 в «Бесшоқы».