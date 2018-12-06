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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 1094

В Мангистауской области переименовали пять сел

Села Мангистау 1,2,3,4,5 Мунайлинского района переименовали. Населенные пункты получили новые названия: «Ақ Еспе», «Бозжыра», «Айрақты», «Шерқала» и «Бесшоқы». Об этом сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.

Фото с сайта gamo.kz
Вопрос о переименовании сел Мангистау 1,2,3,4,5 поднимали жители этих населенных пунктов во время отчетной встречи акима Мангистауской области Ералы Тугжанова с населением.

- Предложение было поддержано главой региона. Решением акима района и районного маслихата оно было направлено на рассмотрение в ономастическую комиссию, - сообщили в пресс-службе акимата.

В результате 14 ноября Мангистауская областная ономастическая комиссия приняла решение переименовать село Мангистау-1 в «Ақ Еспе», село Мангистау-2 в «Бозжыра», село Мангистау-3 в «Айрақты», село Мангистау-4 в «Шерқала» и село Мангистау-5 в «Бесшоқы».


 

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Комментарии ( 2 )

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МарияГол (Посетители) Сегодня, 11:50
Я до сих пор не знаю где заканчивается граница одного села и начинается другое село ?
Надо теперь табличками с новыми наименованиями обозначить границы.
 
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Адай_362 (Посетители) Сегодня, 11:08
Қандай тамаша керемет аттар қойған. қуаныштымын
 
 

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