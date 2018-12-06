В Актау перекрыли участок дороги в 4 микрорайоне

Фото со страницы городского акимата в Instagram

Дорога будет перекрыта с 6 по 7 декабря 2018 года.



- На данном участке дороги будут проведены работы по укладкой асфальта. Общая протяженность данного участка составляет 270 метров. Работа будет длиться сутки, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.