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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 416

В «Каспий жылу, су арнасы» пообещали снова посадить выкопанные во время ремонта деревья

Деревья выкопали сотрудники «Каспий жылу, су арнасы» для проведения ремонта трубопровода. После завершения работ специалисты обещают снова посадить зеленые насаждения.

Фото автора
Пользователь Lada.kz снял на видео, как сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» во время проведения ремонтных работ выкопали деревья. На предприятии сообщили, что такая необходимость возникла в связи с порывом трубопровода в 8 микрорайоне. Ремонтные работы в «Каспий жылу, су арнасы» обещали закончить сегодня, 6 декабря.

- Мы проводим ремонтные работы в связи с порывом трубопровода технической воды. Деревья находились над линией трубопровода. Мы выкопали их с разрешения городского акимата, и как только работы будут окончены, вернем их на место. Приносим извинения жителям города за временные неудобства, - отметили в пресс-службе ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



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Комментарии ( 4 )

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  • Bamb00k
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 13:40
корни дерева в ширину ростут примерно как крона. соответсвенно и выкапывать необходимо было со всем корнем. а тот обрубок что на фото теперь точно питать и держать дерево не сможет.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:36
Цитата: strana.kz
в сквере почему не посадили заново или хотя бы в другое место. где то рядом? почему???

Потому,что никто кипишь не поднял,вот и сошло всё с рук...А тут--сразу схватили за кадык и в интернет!

как только работы будут окончены, вернем их на место. - отметили в пресс-службе ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Надо не просто вернуть (воткнуть в грунт),а аккуратно посадить
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:42
Aleksandr Petrovich,
вот вот. корни должны были закрыть , завернуть в пакеты что ли. блин ну как так можно быть на столько .... stena

а те деревья, которые вырвали с корнем из-за укладки плитки в 7 мкр, в сквере почему не посадили заново или хотя бы в другое место. где то рядом? почему???
 
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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 12:32
Корни если прикопать на время ремонта деревья вновь примутся,если же корни высохнут 50 на 50.
 
 

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