В «Каспий жылу, су арнасы» пообещали снова посадить выкопанные во время ремонта деревья

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Пользователь Lada.kz снял на видео, как сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» во время проведения ремонтных работ выкопали деревья. На предприятии сообщили, что такая необходимость возникла в связи с порывом трубопровода в 8 микрорайоне. Ремонтные работы в «Каспий жылу, су арнасы» обещали закончить сегодня, 6 декабря.
- Мы проводим ремонтные работы в связи с порывом трубопровода технической воды. Деревья находились над линией трубопровода. Мы выкопали их с разрешения городского акимата, и как только работы будут окончены, вернем их на место. Приносим извинения жителям города за временные неудобства, - отметили в пресс-службе ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
- Мы проводим ремонтные работы в связи с порывом трубопровода технической воды. Деревья находились над линией трубопровода. Мы выкопали их с разрешения городского акимата, и как только работы будут окончены, вернем их на место. Приносим извинения жителям города за временные неудобства, - отметили в пресс-службе ГКП «Каспий жылу, су арнасы».