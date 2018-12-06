На украшение Актау к Новому году выделили четыре миллиона тенге

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По решению актауского городского маслихата на украшение города к встрече Нового 2019 года выделено четыре миллиона тенге. В технической спецификации предусмотрены работы по установке и оформлению двух новогодних елок на площади Астана в 4 микрорайоне и на новой набережной в 15 микрорайоне. А также оформление других украшений.



- Закупки проводятся способом запроса ценовых предложений, и по результату будет заключен договор, - сообщили в акимате Актау.



Также в сумму, выделенную на украшение города к Новому году, включено: оформление кустарников светодиодными гирляндами, оформление больших туй светодиодными сеточными гирляндами, оформление деревьев светодиодными гирляндами, оформление стволов деревьев светодиодными дюралайтами вдоль центральных улиц Актау.



Подрядчик будет определен 14 декабря. К украшению планируется приступить после проведения дня Независимости Республики Казахстан.



Фото: Lada.kz