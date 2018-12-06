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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 658

На украшение Актау к Новому году выделили четыре миллиона тенге

В Актау установят две городские елки - на площади Астана в 4 микрорайоне (возле городского акимата) и на новой набережной в 15 микрорайоне. На украшение Актау к Новому году потратят четыре миллиона тенге. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото
По решению актауского городского маслихата на украшение города к встрече Нового 2019 года выделено четыре миллиона тенге. В технической спецификации предусмотрены работы по установке и оформлению двух новогодних елок на площади Астана в 4 микрорайоне и на новой набережной в 15 микрорайоне. А также оформление других украшений.

- Закупки проводятся способом запроса ценовых предложений, и по результату будет заключен договор, - сообщили в акимате Актау.

Также в сумму, выделенную на украшение города к Новому году, включено: оформление кустарников светодиодными гирляндами, оформление больших туй светодиодными сеточными гирляндами, оформление деревьев светодиодными гирляндами, оформление стволов деревьев светодиодными дюралайтами вдоль центральных улиц Актау.

Подрядчик будет определен 14 декабря. К украшению планируется приступить после проведения дня Независимости Республики Казахстан.

Фото: Lada.kz


 

Как считаете, достаточно ли средств выделено в этом году на украшение города?


Достаточно - 16 (53,33%)

- 1 (3,33%)

Мало - 8 (26,67%)

- 0 (0%)

Слишком много - 5 (16,67%)


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Комментарии ( 6 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 17:49
from Vegas,
Поддержу, зачем возле моря делать?

from Vegas,
Поддержу, зачем возле моря делать?
 
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  • Пантера
  • Empro
 from Vegas (Посетители) Сегодня, 17:31
Да вы смеётесь над народом, каждый год всё хуже и хуже организаторские моменты! А как же площадь Ынтымак? Почему там не будет ёлки? Вы хоть представляете, как может быть холодно около моря?! Вообще просто слов нету, куда наш АКИМАТ катится?!
 
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Agrik (Посетители) Сегодня, 16:33
Цитата: Брюнетка
Чё??? Опять гирлянды??? Помнится в преддверии 2018 года выделялась неплохая сумма на эти самые гирлянды. И тогда нас уверяли, что больше не будут их закупать

Речь не о закупке новых гирлянд, а об украшении ими деревьев. Разумеется прошлогодними гирляндами.
************
 
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Брюнетка (Посетители) Сегодня, 15:55
Чё??? hypnosis Опять гирлянды??? Помнится в преддверии 2018 года выделялась неплохая сумма на эти самые гирлянды. И тогда нас уверяли, что больше не будут их закупать....типа с лихвой хватит и на следующие годы. И что мы видим опять? Дорогой акимат! Да если посчитать все суммы выделяемые на эту самую иллюминацию, Актау должен сиять как Лас-Вегас.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 15:51
Ох как, с 23 лимонов до 4 дошли,надо же!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Vadik (Посетители) Сегодня, 15:35
С нашим уровнем коррупции, жадностью чиновников и неспособностью сделать хоть что то хорошо - больше выделять и не нужно. Либо разворуют \, либо сломают.

А ёлочка нам и так нравится. Нравится ёлочка. rofl
 
 

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