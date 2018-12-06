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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:01

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Воинские части регионального командования «Запад» были подняты по тревоге

Военнослужащие регионального командования «Запад» с 4 по 8 декабря проводят тактико-строевые занятия на учебных полигонах Западного региона страны. Об этом сообщили в пресс-службе управления командующего войсками регионального командования «Запад».

Фото предоставлено Р.Игисиновым
В процессе занятий проводится проверка системы оповещения, повышение слаженности органов управления войсками в ходе высшей степени боевой готовности и выполнения задач.

По словам Рустема Игисинова, руководителя пресс-службы регионального командования, подразделения связи развернут свои пункты управления, где будут обеспечивать телефонную, телеграфную, спутниковую, радио, радиорелейную и фельдъегерско-почтовую связи.

Неделя боевой готовности позволит проверить реальные возможности частей и подразделений видов и родов войск, в установленные сроки выполнять поставленную задачу. Кроме того, будут развернуты подвижные пункты управления и организована комендантская служба.

- Основное направление - это подготовка к крупномасштабным учениям и к международным армейским играм, - отметил полковник Нурлан Алдияров, начальник штаба, первый заместитель командующего войсками регионального командования «Запад».


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Воинские части регионального командования «Запад» были подняты по внезапной тревоге


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