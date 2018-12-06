Воинские части регионального командования «Запад» были подняты по тревоге

Фото предоставлено Р.Игисиновым

В процессе занятий проводится проверка системы оповещения, повышение слаженности органов управления войсками в ходе высшей степени боевой готовности и выполнения задач.



По словам Рустема Игисинова, руководителя пресс-службы регионального командования, подразделения связи развернут свои пункты управления, где будут обеспечивать телефонную, телеграфную, спутниковую, радио, радиорелейную и фельдъегерско-почтовую связи.



Неделя боевой готовности позволит проверить реальные возможности частей и подразделений видов и родов войск, в установленные сроки выполнять поставленную задачу. Кроме того, будут развернуты подвижные пункты управления и организована комендантская служба.



- Основное направление - это подготовка к крупномасштабным учениям и к международным армейским играм, - отметил полковник Нурлан Алдияров, начальник штаба, первый заместитель командующего войсками регионального командования «Запад».