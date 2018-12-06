Из-за гололеда закрыли трассу Атырау–Актау

Фото vostok.today
Утром 6 декабря службы спасения, по информации сайта сообщает Today.kz, распространили информацию о том, что из-за гололеда, который образовался после дождя, закрыты трассы Атырау–Астрахань, Атырау–Актау до Бейнеу.
После прошедшего в Атырауской области дождя дороги в регионе покрылись коркой льда, что фактически парализовало движение автотранспорта.
- Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В частности, в борьбе с гололедом задействовано 200 дорожных рабочих, 12 поливомоечных машин, шесть тракторов-щеток, два пескоразбрасывателя, – сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырау.
После прошедшего в Атырауской области дождя дороги в регионе покрылись коркой льда, что фактически парализовало движение автотранспорта.
- Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В частности, в борьбе с гололедом задействовано 200 дорожных рабочих, 12 поливомоечных машин, шесть тракторов-щеток, два пескоразбрасывателя, – сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырау.
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